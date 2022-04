VIGOR 1919: Colosimo, Gallo M, Cittadino, Calomino, Gallo C, Rizzuto, Foderaro, Calidonna (25’st Sisca), Scarpino (25’st Giudice), Leta (39’st Bubba), Ortolini (48’st Scardamaglia).

A disp.: Vecchio, Gibin, Primerano, Perri, Buccinà.

All.: Perrone.

GUARDAVALLE: Scuteri, Fraietta G (42’st Chiera G), Fraietta A, Tedesco, Chiera L, Calabrese, Demasi (19’st Romeo), Guido (36’st Messineo), Iriebisaro, Riitano (14’st Primerano), Marino.

A disp.: Coniglio, Salerno, Amato.

All. Furfaro .

ARBITRO: Pinto di Taurianova

RETI: 14’ st Foderaro (rig), 33’st Ortolini

NOTE: spettatori 200 circa.

Ammoniti: Calomino, Tedesco, Sisca, Messineo, Leta

Angoli: 3-2. Rec: 2’pt e 3’st

Riconquista la vetta della classifica del girone C di Prima Categoria la Vigor 1919 vincendo contro il Guardavalle una partita durata tre tempi, con più contrattempi nel pomeriggio al “Guido D’Ippolito”.

Tre punti per affiancare in testa il Bivongi (che però ha ancora un riposo da osservare) grazie alle reti di Foderaro ed Ortolini nella ripresa, arrivata dopo 45 minuti di fermo per la decisione di sospendere la gara dopo l’invasione solitaria di un tifoso dalla tribuna.

PRIMO TEMPO

0′ prepartita con alcuni tifosi di casa impegnati a rimuovere i riferimenti al Lamezia Terme che coprivano le panchine ed il retro degli spalti, per poi prendere posto in tribuna e non in gradinata. Calcio di inizio ritardato poi per cambiare le divise dei padroni di casa, il cui biancoverde si riteneva potesse essere confuso con la divisa bianca degli ospiti

7′ Iriebisaro si presenta da solo davanti a Colismo, controlla ma spedisce in curva Sud

13′ ci prova Riitano da lontano, nessuna preoccupazione per Colosimo

16′ Marino tenta l’inserimento alle spalle di Gallo ma conclude sull’esterno della rete

17′ Vigor più manovriera, ma i giocatori in maglia nera difettano al momento della conclusione finale

19′ Ortolini si accentra e conclude debolmente

20′ ci prova Leta da fuori area con un colpo sotto che sorvola la traversa

27′ pallone che sbatte sulla schiena di Cittadino e favorisce Riitano, il numero 7 prova a tirare in porta ma tentativo troppo centrale

28′ punizione di Leta senza grosse pretese

37′ Calabrese prova la girata servito da calcio di punizione, coordinazione non sufficiente per dare forza al pallone

38′ viene allontanato per proteste dalla panchina il presidente onorario Mercuri

44′ proteste reiterate da parte dei padroni di casa per un contrasto ritenuto regolare in area da parte dell’arbitro, con Ortolini fermato sulla linea di fondo campo. L’arbitro, visto anche l’ingresso in campo di un tifoso placcato da Leta e Foderaro, torna negli spogliatoi senza fischiare la fine del primo tempo

46′ squadre nuovamente in campo alle 17:10, dopo quindi circa 45 minuti di conciliabolo negli spogliatoi anche con le forze dell’ordine per riprendere a giocare. Si continua come si fosse nel recupero della prima frazione, con i tifosi di casa che dopo il primo tempo in silenzio intonano i primi cori della partita.

SECONDO TEMPO

1′ prima vera parata di Scuteri su punizione di Leta indirizzata alla sua sinistra dopo 5 minuti di mini intervallo

6′ Guardavalle vicino al vantaggio con Demasi che taglia bene in area ma il cui diagonale viene deviato quanto basta da Colosimo per mettere fuori gioco anche il tentativo di tap in di Iriebisaro

14′ traversone di Foderaro deviato con un braccio da Fraietta: calcio di rigore che lo stesso Foderaro non calcia forte ma angolato quanto basta per superare Scuteri

30′ Sisca prova la conclusione al volo da fuori area che si spegne in curva sud

33′ Leta lancia Ortolini in azione di rimessa, l’attaccante nei 20 metri supera in diagonale il portiere in uscita

36′ azione manovrata del Guardavalle, Tedesco spedisce a lato

37′ Foderaro calcia sopra la traversa una ghiotta occasione in area