Da sabato e per tutti i play off ingresso gratuito al Palasparti per supportare il Basketball Lamezia

Il Basketball Lamezia comunica che dal prossimo match, sabato alle 18 per l’ultima gara di stagione regolare contro Salerno, e per tutta la durata dei playoff l’ingresso al PalaSparti sarà gratuito e regolato dalla normativa in materia di Covid-19. Si sottolinea che il posto a sedere per gli abbonati sarà sempre garantito.

Una scelta, quella presa dalla società lametina, che ha lo scopo di far accorrere più sostenitori alle prossime partite in vista dell’inizio dei playoff, fase molto delicata e complessa di questa stagione, che potrebbe valere la promozione in serie B.

A livello di squadra le prime 8 classificate parteciperanno alla corsa per un posto in serie B: quarti e semifinali al meglio delle 3 partite a maggio, finale articolata in 5 atti a giugno, con il miglior piazzamento a garantire il fattore campo.