Sabato ritorna in campo l’Ecosistem Lameziasoccer contro il fanalino di coda Siac Messina

Messa alle spalle l’ultima sosta della stagione, riparte sabato il campionato di serie B di calcio a 5 maschile con la ventesima giornata di campionato. Si riparte con le ultime 3 giornate in calendario e poi, senza sosta, diritti verso i play-off. Un finale tutto d’un fiato per le formazioni impegnate nella post season per decidere chi accompagnerà nella categoria superiore le 8 vincenti i gironi.

La formazione dell’Ecosistem Lameziasoccer nelle ultime 3 gare sarà impegnata due volte in casa con Siac Messina e Montalto ed una in trasferta sul campo del Mascalucia.

Dopo essere tornata alla vittoria, sul campo della Meriense con un pirotecnico 8-6, la formazione orange intravede la possibilità di chiudere in crescendo il finale di stagione per trovare una migliore posizione nella classifica finale.

Compito non proibitivo per i ragazzi di Bebo Carrozza anche se, sulla carta, gli avversari sembrano avere un calendario più favorevole. Sia in zona play-off che retrocessione la classifica è ancora fluida, con l’eccezione della prima e delle ultime 2 che hanno già il destino segnato, quindi tutti contro tutti e risultati che potrebbero sorprendere.

La ripresa del gioco agli orange riserva comunque un avversario abbordabile, la Siac Messina ultima della classe, ma per mister Carrozza non sarà facile mettere in campo il roster viste le squalifiche di De Masi e Mantuano e le non buone condizioni di diversi elementi, alcuni dei quali con pochi allenamenti in queste ultime due settimane.

Gioco forza sarà una formazione dalla linea verde quella che scenderà sul parquet per affrontare i peloritani. Ma la forza dei lametini è nel gruppo tanto è vero che, è una delle poche squadre a poter vantare ben 4 atleti in doppia cifra nelle segnature ed una difesa arcigna che solo la Meriense è riuscita a mettere in crisi nei due confronti chiusi con un 15-12 di marcature totale.

Per il match che si giocherà al Palasparti, alle 15 con diretta sulla pagina facebook della società, la C.A.N. 5 dell’AIA ha designato per la direzione Salvatore Cucuzzella di Ragusa e Marilena Catanese di Barcellona P.d.G con al cronometro Giovanna Zubba.

Nel campionato Under 19 le giovani panterine saranno di scena domenica mattina a Bovalino per l’ultimo impegno stagionale contro i locali già matematicamente qualifica ai play-off. Calcio d’inizio previsto alle 11.