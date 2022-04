Torna il 22 maggio la Panoramica di Primavera nel ricordo dei coniugi Aversa

Ritorna domenica 22 maggio la Panoramica di Primavera, promossa dal comitato regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera e dall’associazione sportivo-dilettantistica “Nicholas Green”.

Dopo l’edizione autunnale dello scorso 14 novembre 2021, che ha visto la storica manifestazione podistica lametina slittare ad ottobre a causa delle restrizioni collegate all’emergenza sanitaria, la quarta new edition ritorna nella tradizionale collocazione primaverile con una connotazione tematica fortemente significativa: il ricordo del trentesimo anniversario dell’assassinio de coniugi Salvatore Aversa e Lucia Precenzano, avvenuto il 4 gennaio 1992. Grazie all’importante collaborazione con l’Associazione Nazionale Polizia di Stato e al più ampio coinvolgimento del mondo delle scuole, si vuole valorizzare ancora di più nell’edizione di quest’anno il valore sociale della pratica sportiva come strumento di crescita personale e collettiva, di recupero alla vita sociale, di rispetto delle regole e degli altri, “palestra” di cittadinanza e democrazia.

La quarta edizione della Panoramica di Primavera è prova di Campionato Regionale Di Società (CdS) Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) Master di Corsa su Strada, Campionato Nazionale Libertas Sport categorie Master di Corsa su strada, Campionato Regionale Unione Nazionale Veterani dello Sport categorie Master di Corsa su strada, gara non competitiva per non tesserati appartenenti a diverse categorie professionali, Sport Walking e camminata a passo libero.

Un itinerario, come nella tradizione della Panoramica lametina, che attraverserà i punti più suggestivi della parte storica della città, fino al Castello di S. Teodoro e alla collina di Magolà, da dove si può ammirare il Golfo e la Piana di S. Eufemia, per poi scendere di nuovo verso il centro cittadino attraversando Fronti e Zangarona, il Ponte di S. Antonio e quindi l’arrivo su Corso Numistrano.

“Un significativo numero di associazioni di volontariato, realtà del terzo settore, associazioni culturali e sportive, imprese ha dato già adesione alla Panoramica di Primavera ed.2022 – dichiara il presidente dell’associazione “Nicholas Green” Pietro Gatto – che si prospetta confermare la sua vocazione di manifestazione sportiva capace di mettere insieme le energie positive della società lametina, di far conoscere e valorizzare le bellezze del territorio, di promuovere i valori di una cittadinanza solidale e responsabile. In un momento drammatico per la storia dell’umanità, lo sport lancia un messaggio di pace e di rispetto reciproco.”

Nelle prossime settimane, saranno resi noti i dettagli della manifestazione che vuole regalare ai lametini e a tutti coloro che arriveranno a Lamezia una giornata all’insegna dello sport e della spensieratezza. Coloro che volessero iscriversi alla quarta edizione della Panoramica, nelle diverse categorie, possono inviare una mail all’indirizzo niklamezia@gmail.com o recarsi ai punti vendita che saranno comunicati a breve.

Nella mattinata di domenica 24 aprile, nel contesto del Lions Day promosso da Lions Club Lamezia, Lions Club Lamezia Terme Valle del Savuto, Lions Club Soveria Mannelli, Leo Club Lamezia Valle del Savuto, i giovanissimi potranno partecipare a brevi gare promozionali su Corso Numistrano a cura dell’associazione “Nicholas Green” e gli interessati potranno avere informazioni sull’evento di maggio.