VIGOR 1919: Colosimo (35’st Vecchio), Gallo M (24’st Bubba), Cittadino, Sisca, Gallo C, Rizzuto (1’st Cossu), Foderaro, Calidonna, Scarpino (1’st Scardamaglia), Leta (24’st Giudice), Ortolini.

A disp.: Gibin, Buccinà.

di 12 Galleria fotografica Vigor Chiaravalle









All.: Perrone.

CHIARAVALLE: Costa, Cepi, De Giorgio, Riey (19’st Melissari), Condito, Mamo, Rauti (28’st Sanneh), Lombardi (34’st Fera), Stellacci, Moio, Maida.

A disp.: Donato, Procopio.

All. Sgrò.

ARBITRO: Romeo di Catanzaro

RETI: 22’ pt Rizzuto, 32’pt Ortolini, 42’pt Scarpino

NOTE: spettatori 200 circa.

Ammoniti: De Giorgio, Gallo C, Gallo M

Angoli: 4-3. Rec: 1’pt, 3’st

Altri 3 punti in classifica e lotta al vertice a braccetto con il Bivongi per la Vigor 1919. Contro il Chiaravalle partita indirizzata già nel primo tempo per via delle reti di Rizzuto, Ortolini e Scarpino

PRIMO TEMPO

15′ punizione di Leta che si spegne docile a lato del palo della destra del portiere

21′ prima vera parata di Costa che leva dall’incrocio una punizione di Foderaro

22′ Rizzuto ribadisce in rete dopo che il pallone messo al centro da Foderaro era stato sporcato dalla difesa, vani i tentativi di Costa e De Giorgio di respingere il pallone prima che varcasse la linea

24′ diagonale un po’ troppo largo di Scarpino

27′ Lombardi spara dal limite dell’area, conclusione centrale per Colosimo

32′ raddoppio dei padroni di casa ad opera di Ortolini, con tocco sotto sull’uscita del portiere che insacca tra palo e difensore

35′ Foderaro cerca la conclusione dalla distanza ma palla facile preda di Costa

42′ tris biancoverde: filtrante in area per Foderaro il cui diagonale diventa un assist per Scarpino che davanti la porta deve solo accompagnare in rete

SECONDO TEMPO

8′ Michele Gallo si inserisce bene su un lancio dalle retrovie, stop di petto e tentativo di pallonetto sul portiere in uscita con pallone che non inquadra lo specchio

13′ Lombardi cerca il destro dal limite dell’area che termina un metro lontano dall’incrocio

26′ Lombardi si libera bene al limite dell’area e conclude di poco a lato in diagonale

31′ scambio in area tra Foderaro e Giudice con quest’ultimo che centra il palo

43′ Calidonna vince un rimpallo in area ma Costa gli devia in corner la girata