ECOSISTEM LAMEZIASOCCER – SIAC MESSINA 6-0

Reti: 1T 00’51” Patamia, 01’22” D’Amato 03’41” D’Amato 06’48” Patamia 2T 15’42” Patamia 15’55” Barbosa

Ecosistem Lameziasoccer: Pardal, Regner, D’Amato, Deodato, Caffarelli, Zerbo, Gigliotti, Patamia, Barbosa, Granato, Loscavo, Lio. Allenatore: Bebo Carrozza

Siac Messina: Soffli, L. Colavita, Esposito, Aricò, D’Aleo, Bruno, Santoro, Mondello, Di Rosa, Lo Vecchio. Allenatore: Erminio Fazio

Arbitri: Salvatore Cucuzzella di Ragusa e Marilena Catanese di Barcellona P.d.G.

Crono: Giovanna Zubba

Come da pronostico l’Ecosistem Lameziasoccer porta a casa la gara contro la Siac Messina e parte nel migliore dei modi per affrontare l’ultimo step della stagione. Da oggi in poi, salvo imprevisti, non ci saranno più soste fino alla conclusione della stagione.

Una vittoria che cristallizza un risultato storico per gli orange: la matematica certezza di disputare i play-off. Per la verità un risultato già praticamente raggiunto due anni fa, ma poi fermata dal Covid. Ora c’è solo da stabilire con quale posizione si andrà in campo per una post-season tutta da vivere ed a mente libera consapevoli che tutto può succedere.

La partita odierna è stata una pura formalità per gli uomini di Carrozza, che ha seguito la gara da remoto in quanto fermato dal Covid, che ha dovuto fare a meno di Mantuano e De Masi, fermati dal giudice sportivo, ma in cui hanno trovato posto i giovani Granato, Lio, Gigliotti e Lo Scavo.

Orange subito in palla e gara chiusa dopo meno di 7 minuti con 4 reti che portano la firma di Patamia e D’Amato autori di una doppietta a testa; per il resto, pur sfiorando ripetutamente la marcatura si è pensato ad attuare schemi e giocate in vista di impegni più probanti e far fare più esperienza in campo ai giovani. Nel finale di gara le altre due reti firmate da Patamia e Barbosa.

Ora le ultime due gare con Canicattì (ad un passo dal salto di categoria) e Palermo che non mollano la posizione e lametini chiamati a fare il massimo.