Seconda sconfitta di fila e quarto posto finale per il Basketball Lamezia

BASKETBALL LAMEZIA – ASD PALLACANESTRO SALERNO 59-63

(8-16, 32-28, 47-46)

BASKETBALL LAMEZIA: Spasojevic 2, Nicolo, Monier 13, Tartamella 2, Sakellariou 14, Ferretti 2, Giampà G 4, Lopez, Romeo 6, Terreni 16.

Coach: Barilla.

ASD PALLACANESTRO SALERNO: Chavez 18, Beatrice 9, Melillo 3, Del Piato, Kashevatsky 2, De Angelis 12, Markovic, Visnic 2, Bryniuk 2, Sammartino 8, De Leo 7.

Coach: Menduto

Le ultime due sconfitte fanno scivolare il Basketball Lamezia da un potenziale primo posto ad un quarto posto finale nella regular season di serie C Gold, avendo però a parziale alibi le assenze nelle ultime gare di fronte a compagini mutate dal mercato.

Ad inizio gara contro Salerno padroni di casa che ritrovano Spasojevic e Terreni, tornati negativi al Covid, mentre gli ospiti rispetto alla gara di andata hanno gran parte del roster diverso, con ultimi arrivi sul finale di stagione per cercare di agguantare i play off.

Fenici che iniziano la gara all’insegna delle palle perse, non trovando nei primi minuti il giusto ritmo partita di squadra. A metà primo quarto campani così avanti nel punteggio (6-12) ma con il bonus falli già esaurito. Sul 6-16 coach Barilla richiama tutti in panchina per una strigliata generale, chiedendo non solo maggiore attenzione ed intensità ma anche qualche accorgimento tattico con 156 secondi sul cronometro. La scarsa concretezza in fase offensiva non favorisce Monier e compagni, ed al primo riposo è Salerno ad essere avanti di 8 lunghezze.

Alla fisicità del campani coach Barilla prova a contrapporre più dinamicità nel secondo parziale, ed una tripla con libero supplementare segnate da Romeo riaccendono il Palasparti (14-18) mettendo in difficoltà Salerno che subisce un parziale (24-18) con successivo time out della panchina ospite a 3:20 dal riposo lungo.

Salerno interrompe il digiuno offensivo (29-25) ed è la volta di coach Barilla per richiamare in panchina i propri giocatori al fine di trovare nuovi correttivi. Il quarto si chiude con una tripla a testa, nelle fenici nessun giocatore in doppia cifra ma 6 con almeno un canestro a referto, mentre nel Salerno Chavez a 10 punti supera 7 compagni con un canestro segnato.

A metà terzo quarto vantaggio ridotto per Lamezia (39-37) con un tiro sulla sirena dei 24 secondi di Beatrice a portare ad un solo punto lo svantaggio ospite (47-46) con cui si va all’ultimo riposo.

Ultimo quarto che si conferma all’insegna dell’equilibrio, ed ogni fallo viene quindi accolto dalle proteste da un lato o dall’altro. Se un tripla di Sakellariou sigla il +4, Chavez in penetrazione da fondo campo riporta il punteggio sul 58 pari a 1:53 dal termine.

Ultimi 60 secondi così sul filo del rasoio: De Leo non sbaglia due liberi (59-60), Monier non trova il canestro con l’arresto e tiro, Beatrice da 3 sul gong dei 24 secondi mette più di un possesso di distanza (59-63) con Terreni che perde l’ultimo pallone che sigla la vittoria ospite.

Lamezia che chiude quarta in graduatoria, ed affronterà Benevento nei play off.