Club Tennis Lamezia sconfitto dal Polimeni di Reggio Calabria nella 4° giornata di serie C

Il Club Tennis Lamezia sfida il prestigioso Polimeni di Reggio Calabria nella 4° giornata di serie C. In campo Pileggi – Sarra e Zurzolo – Tarzia, incontri alla presenza del Giudice arbitro Pietro Viapiana di Girifalco.

Pileggi vinceva facile contro Sarra 6/1 – 6/1, Simek perdeva contro Picone 6/1 – 6/1, Zurzolo perdeva in 3 set con una prestazione sottotono avanti nei primi due set per 5/1 si faceva rimontare da Tarzia andando a perdere per 3/6 – 7/6 – 6/2. Simek perdeva 6/1 – 6/1 contro Picone.

Il Ct Lamezia nonostante gli sforzi alla fine perde per 4/2 il confronto contro un avversario molto più forte.