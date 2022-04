Altra larga vittoria casalinga per la Promosport femminile batte per 7-0 il Borgo Grecanico

PROMOSPORT (4-2-3-1): Bajraktari; De Marco (33’st Farrel), Criseo, Mancuso, Di Cello (37’st Spezzano); Stranieri, Gattuso; Cardamone, Meduri (23’st Gigliotti), Tibullo (13’st Surace); Giudice (42’st Miceli).

A disp.: Zanfino, De Leonardo, Cognetto.

All.: Crupi.

BORGO GRECANICO 2015 (5-4-1): Pugliese; Meduri, Taverniti, Iaria, Sorrenti, Geremia (42’st Manganaro); Marulla, Crea, Taliano, Abate; Lizzi.

All. Cormaci

ARBITRO: Macrì di Catanzaro

RETI: 12’ pt Meduri, 19’pt Di Cello, 28’pt Meduri, 32’pt Gattuso, 42’pt Giudice, 28’st Gattuso, 29’st Cardamone

NOTE: spettatori 35. Angoli: 13-1. Rec: 3’st

Altra larga vittoria casalinga per la Promosport femminile, che nella prima giornata di ritorno batte per 7-0 il Borgo Grecanico.

Gara già chiusa nella prima frazione, con score ritoccati nella ripresa e spazio per alcune giocatrici partite dalla panchine (solo nel finale l’unico cambio a disposizione per le ospiti).

Le dichiarazioni di mister Crupi a fine gara: “Rialzarsi dopo una sconfitta non è mai facile, oggi ci siamo riusciti soprattutto per il nostro desiderio di continuare a dire la nostra fino alla fine in questo campionato, non abbiamo certo voglia di mollare adesso. Le ragazze sono state encomiabili e il risultato paga il lavoro che facciamo giorno per giorno. Siamo già proiettati alla prossima gara”

PRIMO TEMPO

3′ Cardamone chiama Pugliese alla parata di piede

5′ Stranieri ci prova da fuori area, palla che sorvola la traversa

7′ Cardamone prova la conclusione a giro ma con poca fortuna

10′ Tibullo apre troppo il destro con palla che sfila di poco a lato del palo opposto

11′ rasoterra di Di Cello che Pugliese controlla in due tempi

12′ palla calciata in area da corner da Gattuso, Meduri è rapace in area a portare avanti le padroni di casa

16′ Lizzi da terra prova ad indirizzare un pallone sporco verso la porta, il portiere avversario è attento in presa bassa

19′ Di Cello da fuori area piazza il pallone sotto la traversa cogliendo di sorpresa Pugliese

28’batti e ribatti in area ospite, Meduri trova il destro vincente che Pugliese tocca ma non trattiene con la palla che entra lo stesso in porta

32′ ripartenza della Promosport che Gattuso concretizza arrivando davanti a Pugliese eludendo il fuorigioco avversario

34′ Marulla brava nel costruirsi il tiro, palla che non trova lo specchio

35′ Pugliese in due tempi respinge la conclusione di Meduri

37′ Stranieri conclude a lato , poco dopo è Iaria a salvare sulla linea la conclusione della numero 7 della Promosport

42′ Giudice devia in rete l’angolo di Gattuso

43′ traversa di Cardamone con un tiro teso da poco dentro l’area

45′ Cardamone rimette al centro in acrobazia ma Tibullo di testa devia a lato

SECONDO TEMPO

1′ Giudice non approfitta di un pallone letto male dalla difesa calciando fuori bersaglio

8′ destro poco sopra la traversa da parte di Gattuso

27′ ci prova Gigliotti, conclusione centrale

28′ Gattuso dalla distanza trova la rete del 6-0

29′ tiro a giro di Cardamone che non lascia scampo a Pugliese

36′ Cardamone vicina nuovamente alla rete, con pallone respinto dal palo e Gigliotti a non trovare il tap in