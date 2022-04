In vista dell’inizio dei playoff il Basketball Lamezia celebra Alessandro Sakellariou come miglior marcatore del girone

Dopo una stagione sempre nelle prime posizioni nella serie C Gold, il Basketball Lamezia classificandosi quarto incontrerà nei play off la Cestistica Benevento, quinta in classifica, in una serie al meglio di tre partite, che inizierà domenica 8 maggio alle 19 (orario però ancora da confermare) al Palasparti.

Nel frattempo la truppa di coach Barilla dovrà recuperare forze fisiche e mentali, ma anche godersi qualche successo personale: cecchino dalla distanza, specie quando i tiri non sono aperti, Alessandro Sakellariou è il top scorer della Regular Season della Serie C Gold Calabria/Campania, con all’attivo 523 punti messi a segno in 27 partite giocate (migliore prestazione da 30 punti) e una media di 19.4 punti realizzati a partita.

Al 6° posto abbiamo Emanuel Terreni con 447 punti, al 16° posto il nostro capitano Rodrigo Monier con 382 punti, e al 34° Stefan Spasojević con 274 punti