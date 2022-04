Tennis

Pareggio in serie D1 di tennis tra il Ct Lamezia e il Ct Belvedere Marittimo

Si é svolta la partita di serie D1 di tennis tra il Ct Lamezia e il Ct Belvedere Marittimo. Dopo i 3 singolari Lamezia era in vantaggio per 2/1, con la disputa del doppio per decretare il pareggio o la vittoria per Lamezia. Doppio che vedeva impegnato il duo lametino Natrella – Moraca contro Guaglianone – Palermo, perdendo per 6/1 – 6/0 e portando in parità l’incontro. Risultato finale quindi 2-2 tra Ct Lamezia e Belvedere.