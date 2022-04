Il Csen ha scelto Lamezia Terme come sede delle proprie manifestazioni regionali di aprile

Un mese di aprile intenso per il Csen nella Città di Lamezia Terme: si è partiti il 9 e 10 con i Campionati Regionali di Ginnastica Ritmica e Artistica valevoli per le fasi nazionali; mercoledì 22 è partito il torneo di calcio a 5 denominato “Camminare Insieme”, presso il campetto sportivo diocesano “San Luigi Gonzaga”; domenica 24 campionato regionale di Danza sportiva e Danze Accademiche presso il Teatro Otto Ciclisti; lunedì 25 il Campionato Regionale di Danza Aerea e Pole Dance presso il Teatro Costabile.

Gli eventi di danza, che si svolgevano in due giorni diversi, hanno portato un indotto economico alla città sia per i pernottamenti, sia per le strutture di ristorazione. Gli eventi sono stati organizzati da Rossana Grande , Presidente del Comitato Provinciale CSEN VV, in collaborazione con il Comitato Regionale e il Comitato di Crotone.

Lamezia ha avuto visitatori da tutte le province calabresi, nonché da alcune associazioni provenienti da Sicilia e Puglia. Il 25 aprile presente anche la Responsabile Nazionale del settore aerea, Erika Motta, che si è complimentata con l’organizzazione per l’impegno e la carica di tutto lo staff a fare bene. Inoltre sono intervenuti al Campionato Regionale di Danza Aerea e Pole Dance il Sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro, nonché il Vice Sindaco Antonello Bevilacqua e l’assessore allo Sport Luisa Vaccaro; nei vari interventi l’amministrazione comunale si è congratulata con il Csen per il lavoro che l’ente porta avanti per organizzare gli eventi.

Gli organizzatori sono già all’opera per organizzare altri eventi sportivi nella Città di Lamezia Terme a maggio e giugno.