L’A.S.D. Pattinaggio Lamezia 8 volte sul podio ai Campionati Regionali di Pattinaggio Artistico specialità “Libero”

Si sono svolti il 23 e 24 aprile scorso a Reggio Calabria i Campionati Regionali di Pattinaggio Artistico specialità “Libero”.

Presente alla Kermesse l’A.S.D. Pattinaggio Lamezia che ha schierato ben 26 atlete per l’occasione.

Di prestigio i risultati ottenuti dalla società lametina e dalle atlete allenate dalle istruttrici Viviana Raccuglia, Ilenia Graziano, Valentina Grillo e Angela De Fazio.

Al termine della due giorni reggina, ben 8 sono stati i piazzamenti sul podio regionale per la squadra della piana, in particolare quattro primi posti con Gaetano Federica, Ferraro Angela (uniche a gareggiare in categorie federali), Lillo Marcella e Mascaro Giohanna, due secondi posti con Stella Alessandra e Russo Vittoria ed, infine, due terzi posti con Ciambrone Aurelia e Caligiuri Sara.

Questi, invece, tutti i risultati suddivisi per categorie:

CAT GIOV A – 2Russo Vittoria, 3 Caligiuri Sara, CAT GIOV B – 4 Ricca Marta 5 Bronzi Letizia ,

CAT ES A – Gaetano Federica 1,

CAT ES REG A – 1 Lillo Marcella – 4 Commisso Carola, 5 Mirante Noemi, 6 gentile Alessia , 7 Guarnieri Claudia, 8 Bianco Giulia , 9 Sauro Adele,

CAT ES REG B – 4 Mercuri Megan, 6 Sofia Talarico, CAT AL A – 1 Ferraro Angela,

CAT AL REG A – 5 Stella Federica , 6 Cefalì Francesca,

CAT ALL REG B – 4 Raso Ludovica, 5 Greco Aurora, 9 Scalise Anastasia, 8 Viterbo Giorgia,

CAT DIV NAZ B – 1 Mascaro Giohanna, 3 Ciambrone Aurelia,

CAT DIV NAZ A – 2 Stella Alessandra, 9 Prudente Chiara,

CAT DIV NAZ C – 5 Dattilo Sofia.

Continua, dunque, la fase di crescita del settore artistico della società lametina, ormai presente in pianta stabile anche in quel di Catanzaro con l’istruttrice Valentina Grillo, coadiuvata da quest’anno dalla new entry Daniela Tomaselli.