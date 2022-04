Angelo Pujia ottavo in coppa Italia Cadetti e qualificato ai campionati italiani

La coppa Italia Cadetti è l’ultima gara valida per la qualificazione ai Campionati Italiani e il Circolo Scherma Lametino ha partecipato con Angelo Pujia, che ha ottenuto il pass classificandosi 8^.

Dopo aver effettuato il girone con 3 vittorie e 3 sconfitte passa al tabellone di diretta nei 64. Il primo incontro ha come avversario Petruzziello della ChampNapoli vincendo 15/7. Nel tabellone dei 32 incontra Cicconi del Frascati Roma vincendo 15/12 che gli permette di approdare nel tabellone dei 16 e raggiungendo già la qualificazione. Il turno successivo incontra Marciante del Trapani Scherma vincendo 15/14 ed entra nel tabellone degli 8. Forse appagato del risultato ottenuto perde l’assalto per i 4 contro Formiconi del Club Scherma Ariccia per 15/12.

Grande prova di carattere dimostrata da Pujia che dopo tanto allenamento e sacrificio ha raggiunto un traguardo importante con la qualificazione ai Campionati Italiani Cadetti dove la partecipazione è riservata solo ai primi 42 d’Italia. Un traguardo che soddisfa in pieno tutto lo staff dell’ ASD Circolo Scherma Lametino che ancora una volta dimostra di essere tra i primi Club italiani.