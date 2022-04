Candidati il “Gianni Renda” ed il “Rocco Riga” per gli interventi agli impianti sportivi finanziabili dal Pnrr

Esclusa la possibilità di partecipare alla terza linea di finanziamento (poiché nella “selezione di proposte di intervento volte a favorire la realizzazione o la rigenerazione di impianti su cui sussista un particolare interesse sportivo o agonistico da parte di Federazioni Sportive Nazionali e le Federazioni Sportive Paralimpiche, a livello nazionale, cosi’ come individuate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico”, ogni federazione poteva indicare un solo impianto in tutta Italia), il 21 aprile la giunta comunale lametina ha invece approvato i progetti per le altre due linee inserite nell’avviso pubblico che scadeva il giorno dopo inerente i fondi del Pnrr dedicati all’impiantistica sportiva.

Due i progetti approvati per la riconversione ed ampliamento di due stadi cittadini, sebbene le linee guida prevedessero «proposte di intervento volte a favorire il recupero di aree urbane attraverso la realizzazione o rigenerazione di una delle seguenti tipologie di impianti sportivi: impianto polivalente indoor (almeno 3 discipline sportive praticabili); cittadella dello Sport, impianto polivalente prevalentemente outdoor (almeno 3 discipline sportive praticabili); impianto natatorio».

Per il “Gianni Renda” si prevede un intervento da 1.500.000 euro per:

realizzazione infrastrutture: tribuna coperta ospiti lato nord campo a 11, tribuna coperta ospiti lato est campo a 5, copertura tribuna lato ovest campo a 11, manufatto locale tecnico/deposito, campo di badminton paralimpici

impianti e installazione di torri e tralicci: efficientamento energetico impianto di illuminazione e realizzazione impianto completo di filodiffusione e videosorveglianza campo a 5 e 11; copertura parcheggi esterni con sovrastante istallazione pannelli fotovoltaici; impianto di illuminazione a risparmio energetico dell’area parcheggi; soprelevazione strutturale dei muri perimetrali e recinzioni interne ed esterne allo stadio

acquisto arredi e attrezzature: sedili per tribune e attrezzature sportive per palestra e atletica nella misura massima del 10% del contributo richiesto.

Per il “Rocco Riga” intervento da 1.000.000 euro per:

intervento di ristrutturazione edilizia prevedendo demolizione e ricostruzione della tribuna e sottostanti locali spogliatoio lato ovest per adeguamento alla normativa antisismica e per l’applicazione della normativa sull’accessibilità;

manutenzione straordinaria della tribuna esistente lato est e del locale tecnico posto a sud da campo a 11

manutenzione straordinaria del terreno del campo da gioco del campo a11, a 5 e campetti minori e della pista salto in lungo

manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione, filodiffusione e videosorveglianza campo a 5 , a 11, campi minori e area a parcheggi

manutenzione straordinaria dei muri perimetrali e recinzioni interne ed esterne allo stadio e dell’area a parcheggi

manutenzione straordinaria di attrezzature: sedili per tribune e attrezzature palestra e atletica. Acquisto arredi e attrezzature sportive per palestra e atletica campi minori nella misura massima del 10% del contributo richiesto

Si punta quindi a due impianti già aperti ed in uso (con atteso il nuovo bando per individuare il nuovo gestore per 5 anni a partire dal 1 luglio), mentre in ambito calcistico non lo si è fatto per “Provenzano” e “Fronti”, o in campo indoor per il campo polifunzionale di Sant’Eufemia Lamezia, Palagatti o Palasavutano, al netto delle intenzioni dichiarate nel dup e linee programmatiche.