Domani, dopo due settimane di stop, Promosport nuovamente in campo in casa del V.E Rende in occasione della ventinovesima giornata di campionato.

Se la squadra di mister Morelli ha intenzione di onorare il campionato fino alla fine e di riscattare il pareggio del turno di andata, d’altra parte per mister Tricarico conquistare 3 punti sarebbe determinante in ottica playoff.

Per il centrocampista bianco azzurro Andrea Mercurio “l’impegno con il V.E Rende sarà sicuramente uno degli scontri più attesi del girone di ritorno dato il prestigio della squadra avversaria. Le sessioni di allenamento durante la settimana sono state intense per mantenere alto il livello di concentrazione, affinché si possa affrontare la gara nel migliore dei modi. Cercheremo di far bene e di divertire il pubblico insieme ai nostri sostenitori”.