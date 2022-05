L’Atletico Maida vince e rimane in Promozione, retrocede la Garibaldina da ultima in classifica

Penultima giornata del girone A di Promozione, con la Promosport che non lascia punti anche dopo aver conquistato da tempo il salto in Eccellenza.

In casa del Villaggio Europa Rende, a lungo antagonista per la vetta, la compagine di mister Morelli cala il Poker: nel 4-0 finale in rete Percia Montani, due volte Mascaro ed in chiusura Morabito.

Festeggia la salvezza invece l’Atletico Maida che batte al “Rocco Riga” 3-1 il Cutro: di Scalese, Grande e La Valle le reti dei giallorossi che con 4 punti di vantaggio sui play out possono rimanere in Promozione, Liperoti per gli ospiti.

Saluta invece il secondo livello del calcio dilettantistico calabrese la Garibaldina, sconfitta 4-0 in casa del Juvenilia Roseto.

Passerella finale così domenica per le 3 lametine: Maida ad Amantea e Promosport in casa contro il Campora per gare senza valore ai fini della classifica, Garibaldina in casa contro il Real Fondo Gesù con ospiti alla ricerca di punti per un migliore piazzamento play out.