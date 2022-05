Nuova vittoria larga per la Promosport Women che batte a domicilio 9-0 la Valle dell’Esaro

VALLE DELL’ESARO-PROMOSPORT WOMEN 0-9

VALLE DELL’ESARO: Borrelli (67’ Marno), Dattoli (40’ Giardullo), Cefalà, Spagnuolo, Bartucci, Iannuzzi T., Bellotti, Cerchiaro, Filippelli, Aita, Iannuzzi M. Allenatore: Bartucci

PROMOSPORT WOMEN: Bajraktari, De Marco, Di Cello (80’ Spezzano), Stranieri, De Leonardo, Criseo, Tibullo (65’ Pisano), Surace, Giudice (81’ Miceli), Gattuso, Cardamone (70’ Farrell). A disposizione: Gigliotti, Zanfino. Allenatore: Crupi.

MARCATRICI: 10’ Giudice, 21’ Cardamone, 35’ Cardamone, 56’ Giudice, 60’ Gattuso, 64’ Giudice, 72’ Gattuso, 77’ Surace, 81’ Surace

Nuova vittoria larga per la Promosport Women nella seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza. La squadra di mister Crupi si impone 0-9 in casa della Valle dell’Esaro, rimanendo così all’inseguimento del Cosenza (scontro diretto in casa delle lametine all’ultima giornata il 29 maggio).

Le dichiarazioni di mister Crupi a fine gara: «non mi piace mai parlare del risultato, preferisco parlare della prestazione della mia squadra, positiva o negativa che sia. Oggi la prestazione mi è piaciuta perché abbiamo fatto quello che io ho chiesto riuscendo a farlo con disinvoltura e dedizione. Contentissimo poi per come la squadra ha gestito le forze in una giornata molto calda. Come da routine nella mia testa archiviata questa vittoria testa già alla prossima gara».

Domenica alle 15 impegno casalingo con ospite la Vibonese.