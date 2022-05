Terminati i recuperi frena l’Acireale che perde di vista la vetta e deve guardarsi dal Lamezia Terme nella lotta play off

Con i recuperi disputati oggi si chiude il giro di gare rimaste in sospeso dai turni precedenti nel girone I di serie D, con l’Acireale a raccogliere 2 punti su 9 in una settimana e passare dal potenziale sorpasso nei confronti della capolista Gelbison a doversi guardare le spalle dal Lamezia Terme per difendere il terzo posto.

Dopo il pareggio senza reti in trasferta contro il Real Aversa, sono arrivate infatti una sconfitta contro il Castrovillari ed il pareggio per 3-3 odierno contro il Licata per Savonarala e compagni, i quali mercoledì ospiteranno la compagine di mister Campilongo per la terza gara nel giro di una settimana (settimana in 24 giorni). Scontata oggi la prima delle due giornate di squalifica del proprio impianto ed obbligo di giocare in campo neutro, la società siciliana ha già annunciato ricorso per vedersi ridotta la sanzione e poter giocare nuovamente tra le mura amiche la sfida contro i gialloblu.

Oltre alla Gelbison, rimasta in testa a 71 punti, può ritenersi soddisfatta anche la Cavese che insegue a 67 punti, con Acireale a 65 e Lamezia Terme a 62 a lottare così per il miglior piazzamento play off con 4 gare ancora da disputare.

Acireale che dovrà incontrare quindi il Lamezia Terme, e all’ultima giornata andrà a far visita alla Cavese, con in mezzo la trasferta di Paternò e l’impegno casalingo contro il Città di Sant’Agata, le quali a questo punto come unica ambizione hanno l’ottenere o meno il quinto posto.

Trasferte a Trapani e Troina, impegni casalinghi contro Sancataldese e Santa Maria sulla carta dovrebbero favorire la Gelbison verso il salto di categoria, mentre la Cavese avrà 3 gare su 4 in casa (Paternò, Sant’Agata, Acireale) con alla penultima giornata la trasferta a Cittanova.

Per il Lamezia Terme dopo l’impegno di Acireale la gara casalinga contro il Trapani, trasferta a Sancataldo e finale al “D’Ippolito” contro il Rende.

Ieri per non perdere il ritmo partita i gialloblu hanno effettuato un allenamento congiunto insieme alla Primavera della Vibonese. Per i ragazzi di mister Campilongo è stato un buon test per perfezionare gli ultimi dettagli in previsione del rush finale della stagione, mettendo a segno 7 reti senza subirne: 3′ Corapi (R), 18′, 21′ e 40′ Haberkon; 47′ Terranova, 65′ Maimone, 85′ Bollino.