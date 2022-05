Tre punti in pieno recupero per la Vigor 1919 a Nicotera che valgono platino

NICOTERA: Stilo C, Megna C., Settimo, Denaro (2002), Campenni, Annaccarato, Viola, Campisi,Megna P., Lagamba D. (2004) (17’st Contartese (2000), Loiacono (2005) (28’st Ferrari (2003). A disp. Pepe, Lagamba G. (2002), Gallo, Stilo M (2004) Aquilano, Corsaro. All. Di Mundo

VIGOR 1919: Colosimo, Gibin (2002) (8’st Bubba), Cittadino (2000), Calomino, Cossu, Rizzuto, Foderaro, Calidonna (8’st Giudice (2001), Scarpino (25’st Perri), Leta (47’’ st Sisca), Ortolini. A disp. Nascardi (2002), Gallo C., Scardamaglia (2001), Primerano (2000), Buccinnà. All. Perrone

ARBITRO: Meli di Reggio Calabria

RETI: 50’st Perri

NOTE: Ammoniti: Megna P. Rizzuto, Loiacono, Contartese, Campenni, Campisi. Espulsi al 51’st Contartese e Corsaro per proteste

Angoli: 0-5 Rec: 1’pt – 8 ’st

Perri, nuovamente in campo dopo un lungo infortunio, regala alla Vigor 1919 altri tre punti fondamentali all’ultimo respiro. Su un terreno di gioco al limite dell’impraticabilità, gli uomini di mister Perrone, contro un avversario ostico, pronto a lottare su ogni pallone fino all’ultimo minuto, hanno sempre avuto in mano l’incontro mancando, però, poi sotto porta. In pieno recupero la zampata dell’attaccante biancoverde risolve, così, una partita che sembrava stregata.

Biancoverdi che rimangono così in testa a pari punti con il Bivongi (vincente 3-0 oggi con il fanalino di coda Nuova Valle), ma padroni del proprio destino potendo contare su 4 gare a dispetto delle 3 che giocheranno le altre compagini di testa. Inoltre il 15 maggio la Vigor farà visita proprio al Bivongi nella giornata in cui riposeranno Sambiase e Parghelia, con quindi i prossimi potenziali 6 punti in gioco determinati per il salto in Promozione.

Bivongi che poi affronterà Prasar in trasferta e Girifalco in casa, compagini attualmente impelagate nella lotta play out, mentre per la Vigor il prossimo turno sarà l’ultimo anticipo possibile (sfida casalinga contro il Borgia), per poi lo scontro diretto al vertice del 15 maggio, la stracittadina contro il Sambiase del 22, e la chiusura della stagione a Pizzo il 29.

PRIMO TEMPO

10’ Punizione dalla distanza di Foderaro di poco a lato

17’ diagonale di Lagamba D., fuori

22’ tiro dal limite di Ortolini, Stilo devia in angolo

23’ Leta la mette al centro dell’area, il colpo di testa di Scarpino si spegne a lato

24’ conclusione da fuori area di Calidonna, alta

25’ punizione di Loiacono di poco sopra la traversa

27’ rasoterra insidioso di Lagamba D, attento Colosimo

36’ bordata di Ortolini, bravo il portiere di casa ad alzare sulla traversa

45’ punizione di Foderaro, alta

SECONDO TEMPO

14’ Scarpino sotto porta manca la deviazione vincente

35’ Perri la mette al centro, Giudice per un soffio non ci arriva

42’ Cittadino crossa in area, Bubba viene anticipato nel momento della conclusione

44’ Punizione di Leta, la difesa di casa devia in angolo

45’ conclusione di Leta, alta

47’ colpo di testa di Calomino, troppo debole e centrale, Stilo blocca

50’ cross di Giudice, zampata vincente di Perri. L’arbitro assegna il gol, i padroni di casa protestano a lungo discutendo il fatto che la palla avesse realmente oltrepassato la linea di porta.