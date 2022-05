Ultimo 3-0 di stagione regolare per la Raffaele Lamezia, sabato gara 1 play off contro la M2G Green Bari

RAFFAELE LAMEZIA – MaM PROVENZANO PARTINICO 3-0 (25-14, 25-21, 25-23)

RAFFAELE LAMEZIA: Piedepalumbo, Davoli (L2), Viterbo, Leone, Citriniti, Iorno, Porfida, Palmeri, Graziano, Torchia, Chirumbolo, Sacco (L1), Paradiso. All. Torchia

MaM PROVENZANO PARTINICO: Alaimo (L), Puleo, Vescovo, Di Salvo, Ranelli L. M., Ranelli G.M., Lutz, Russo, La Rosa. All. Lunetto

Con la qualificazione ai play off in tasca da seconda nel girone più meridionale, nell’ultima giornata di campionato di serie B maschile la Raffaele Lamezia supera al Palasparti la Mam Provenzano Partinico per 3-0.

Gara senza grossi stimoli di classifica per i gialloblu, che hanno approfittato della sfida per ruotare elementi e provare diverse soluzioni rispetto alle giornate precedenti.

Stagione regolare che si chiude con 18 vittorie e 4 sconfitte per Palmieri e compagni (1828 punti fatti e 1560 subiti), arrivati dietro alla Savam Letojanni che ha collezionato 20 vittorie e 2 sole sconfitte (una propria al Palasparti, con 1878 punti segnati e 1500 subiti).

Sabato alle 19 ospite del Palasparti arriverà la M2G Green Bari, vincente del girone L (squadra da 19 vittorie e 3 sconfitte, con 1896 punti fatti e 1551 subiti), nel primo turno dei playoff per cercare l’accesso in A3. Nell’altra sfida la Savam Letojanni affronterà la N.V.G Joyvolley di Gioia del Colle.

Il mister Salvatore Torchia commenta così: «Chiudiamo con una vittoria contro un avversario che ci ha impegnato non poco. Abbiamo fatto ruotare gli uomini per volontà e necessità sperando di fare delle settimane di buoni allenamenti per questi playoff dove dovremo dare tutto ciò che abbiamo in corpo. Sabato prossimo il Palasparti dovrà ricordare quello dei bei tempi.»