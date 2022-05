Vittoria di misura importante in ottica piazzamento play off per il Sambiase che batte 3-2 il Real Pizzo

SAMBIASE: Simonetta, Perri (34’st Russo), Anello (34’st Chirico), Tallari, Fortuna, Miletta, Platì, Michienzi, Pellegrino, Liparota (26’st Varrà), Angotti (42’st Costa).

A disp: De Sibio, Marrello, Scarpino.

All. Gallo.

REAL PIZZO: Lucia, La Gamba, Galloro, Perri, Toscano, Romeo, Parise, Calafato, Liotti, Colloca (37’st Giacco), Panuccio (37’st Maida), Russo.

A disp: Santacroce.

All. De Filippis.

ARBITRO: Morello di Soverato

RETI: 23’pt Platì, 35’pt Panuccio, 37’pt Angotti, 46’pt Liparota, 19’st PArise

NOTE: spettatori 100 circa.

Ammoniti: Liotti, De Sibio, Michienzi, Giacco

Angoli: 5-1. Rec: 4’pt, 6’st

Vittoria di misura ma importante in ottica piazzamento play off per il Sambiase che batte 3-2 il Real Pizzo consolidando il proprio terzo posto in classifica alla luce della sconfitta ieri subita dal Parghelia.

Giallorossi di mister Gallo che hanno concretizzato al meglio gli errori altrui, salvo però non tenere troppo alta la concentrazione della difesa priva dello squalificato Vasile (oggi scontato il primo dei 2 turni di stop inflitti dal giudice sportivo).

Nel prossimo turno trasferta in casa del Nuova Valle ultima della classe, terzultima gara da disputare visto il successivo turno di stop che il calendario prevede per il Club delle Due Torri.

PRIMO TEMPO

4′ Pellegrino spizza per Angotti che cadendo prolunga per Perri, contro e mira presa per il numero 2 del Sambiase la cui conclusione sbatte però sulla parte interna del palo e poi tra le braccia di Lucia messo fuori gioco

5′ Panuccio di destro sfiora il palo alla destra di Simonetta

16′ Parise fa partire un cross che Simonetta controlla con difficoltà arretrando verso la linea di porta

22′ sul primo calcio d’angolo della gara Liotti stacca bene facendo tremare la traversa, la deviazione è però di mano e così il 9 ospite viene ammonito

23′ Sambiase in vantaggio: cambio di gioco per Platì, controllo a seguire, saltato il diretto avversario rientrando dal fondo verso l’interno dell’area e diagonale su cui Lucia non può fare molto

35′ Panuccio equilibra il risultato con una girata in area, Simonetta sorpreso ed ostacolato nella visuale da Calafato

37′ Sambiase nuovamente in vantaggio: Pellegrino da fuori area conclude verso la porta, Lucia non è impeccabile in presa bassa ed è rapace Angotti nel ribadire in rete davanti al portiere

46′ Pellegrino guadagna il fondo e sul secondo palo Angotti di piatto invece che spedire in rete impatta male rimandando la palla sul palo opposto, la difesa non libera bene e Liparota al volo supera per la terza volta Lucia

49′ punizione di Panuccio che supera la traversa

SECONDO TEMPO

19′ gli ospiti accorciano le distanze: per evitare l’angolo Platì consegna palla a Panuccio, servizio sul palo opposto per Parise che supera Simonetta per il 3-2

25′ Perri su punizione calcia non molto lontano dal sette il potenziale pareggio

46′ carambola in area con rimpalli finali tra Lucia e Pellegrino, palla che termina in rimessa laterale

47′ inserimento di Fortuna ma tiro che sorvola lo specchio

Le dichiarazioni di mister Gallo a fine gara: “rispetto a mercoledì c’è stato un ottimo approccio alla gara. Abbiamo fatto un buon primo tempo riuscendo a realizzare 3 reti. Avremmo potuto chiuderla già nel primo tempo. Nella ripresa, invece, abbiamo cercato di gestire il risultato ma siamo stati molto ingenui in occasione del gol del Pizzo. Un nostro errore ha permesso agli avversari di rientrare in partita. Purtroppo, paghiamo le diverse assenze di questo periodo che non ci permettono di gestire partite ravvicinate come le ultime due. Importantissimo aver portato a casa i 3 punti e aver compiuto un passo quasi decisivo per la conquista del terzo posto. Ora cercheremo di recuperare gli uomini a disposizione per affrontare al meglio le ultime 3 gare e arrivare pronti per i play-off”.