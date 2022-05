Vittoria allo scadere per l’Under 13 della Cestistica Lamezia contro Belvedere

CESTISTICA LAMEZIA TERME – BELVEDERE 31-29

LAMEZIA TERME : Barbieri, Fattori, Greco 2, Palmieri 4, Barberio 2, Strangis L 2, Strangis M. 8, Pallaria, Ciambrone, Mangiapane, Munizza 2, Longo 11.

Coach: Desumma Vice: Adone

BELVEDERE : Capano 2, D’Amico, Nigro 2, Piazza, Benuzzi 2, Greco, Loiero 10, Martorello 4, Fiore 10, Arnone 1.

Coach: Carbone

Vittoria di carattere per i ragazzi dell’Under 13 della Cestistica Lamezia, bravi a rimanere sempre in scia del Belvedere per i primi 25 minuti, per poi piazzare il break decisivo e segnare il canestro della vittoria a soli 10” dalla fine.

Prossimi impegni domani a Catanzaro (alle 17) contro la Materdomini e Mercoledì a Vibo Valentia (alle 16).