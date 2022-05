Si giocherà domani alle 16 senza pubblico nello stadio comunale di Aci Sant’Antonio la gara tra Acireale e Lamezia Terme, scontro diretto per un miglior piazzamento play off con 4 gare da giocare nel girone I di serie D.

Siciliani terzi con 3 punti in più dei calabresi, reduci però da 2 punti in 3 gare che ne hanno frenato la corsa alla vetta. «Mi aspetto una gara combattuta, che noi vogliamo assolutamente vincere se vogliamo ambire ad un piazzamento migliore per poterci giocare in casa con due risultati su tre i play off», spiega dalla sponda lametina mister Campilongo, «dobbiamo fare risultato, che vuol dire fare una grande prestazione di intensità, dinamicità e corsa, perché anche se arriva da un periodo non felice l’Acireale è una grande squadra che si stava giocando la vittoria del campionato».

Campilongo rimarca infatti come «giocare 6 partite in 15 giorni è stato un suicidio, ma la pandemia ha inciso su questo come su altri campionati. Ritmi falsati, quindi, e sicuramente ha influito sulla tenuta dei giocatori sia mentalmente che fisicamente. Mi aspetto dall’Acireale una reazione forte, noi dobbiamo essere capaci di giocare la nostra partita abbinando qualità ed intensità».

Dopo la vittoria contro il Cittanova il Lamezia Terme è chiamato così ora a dare continuità e sfatare anche il tabù degli scontri diretti, con nessuna vittoria in questa stagione riguardo tale tipologia di gara. Riposato domenica, ora si dovrà trovare la giusta quadra in campo avendo un doppio impegno a stretto giro (domani in trasferta, domenica in casa). Spiega il tecnico campano: «contro Acireale e nell’impegno successivo contro il Trapani di certo continueremo a far ruotare i giocatori a disposizione come avvenuto contro il Cittanova, ci serve avere tutti nella migliore condizione per il rush finale».

Si arriva quindi alla valutazione dei disponibili: «abbiamo lavorato bene, i ragazzi che non erano al meglio sono stati recuperati. I vari Maimone, Bollino, Salandria, Bezzon, Sirignano avevano acciacchi da superare, ma tutto il gruppo doveva smaltire un po’ di stanchezza. Dobbiamo solo attendere la partita, speriamo di recuperare per le prossime gare anche chi è ancora fuori come Miliziano e Sabatino, con Bernardi in rientro dopo un piccolo intervento».

Le successive avversarie dovrebbero avere stimoli diversi rispetto ai gialloblu, con Trapani e Sancataldese alla ricerca degli ultimi punti per avere la matematica salvezza (entrambe a +7 sul Castrovillari, che però domenica riposerà) e Rende all’ultima giornata che potrebbe arrivare nella città della piana, dove aveva iniziato la stagione ufficiale con il successo ai rigori in Coppa Italia, cercando il miglior piazzamento play out.

Mister Campilongo guardando al quadro complessivo reputa che «ai play off puntiamo di arrivare bene sia mentalmente che fisicamente, si spera nella migliore posizione possibile».