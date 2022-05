Partono i festeggiamenti in onore di San Francesco da Paola con il torneo di calcetto, marcialonga il 29

Partono ufficialmente i festeggiamenti in onore di San Francesco da Paola. Si terrà infatti, stasera alle 19.45 presso il cortile della parrocchia di San Francesco in Sambiase, l’inaugurazione del “Torneo di calcetto” dedicato al patrono della Calabria.

L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione “AD Turres MMXX” ed i padri minimi del santuario.

L’evento si inserisce nel ricco cartellone di eventi dedicati al patrono della Calabria, che culmineranno il 2 giugno con i festeggiamenti religiosi e civili.

Un semplice torneo di calcio che si pone però, quale strumento di socialità, sport ed occasione per ritrovarsi attraverso il gioco, devoti al Santo della carità, colui che ha insegnato a guardare a tutti ed a tutto con rispetto e fratellanza.

«Il torneo di calcio – dichiarano gli organizzatori – riempirà nuovamente gli spalti del campetto parrocchiale con la gioia dei bambini, la bellezza della famiglia, la goliardia di tanti giovani e sarà, dopo questo lungo blocco, una nuova e ci auguriamo definitiva ripartenza».

«Fervono già i preparativi per la Marcialonga – sottolineano – che finalmente dopo la originale versione smart, ritorna lungo il tragitto storico. Quest’anno – concludono – si svolgerà il 29 maggio e sarà in ricordo di Giovanni Agresta, anima dell’evento. Cogliamo l’occasione per invitare i lametini a prenderne parte ed a essere protagonisti del torneo così come di ogni evento che sarà organizzato, consapevoli che solo la condivisione può dare valore ad ogni manifestazione».