Perde anche lo scontro diretto ad Acireale il Lamezia Terme

ACIREALE (3-5-2): D’Alterio; Brumat, De Pace (80′ Figliomeni), Cadili; Tumminelli (76′ Mollica), Le Mura (84′ Todisco), Lodi, Joao Pedro (64′ Viglianisi), Correnti; Russo (64′ Ricciardo), Savanarola. A disp.: Governo, Cottone, Finocchiaro, Tounkara. All. De Sanzo.

LAMEZIA: Gentile; Magnavita, Miceli, Amendola, Tipaldi; De Marco (63′ Maimone), Corapi (86′ Salandria), Da Dalt (56′ Bezzon); Provazza (56′ Bollino), Haberkon (74′ Terranova), Umbaca. A disp.: Lai, Nallo, Amenta, Sirignano, Tringali. All. Campilongo.

ARBITRO: Torreggiani di Civitavecchia (Caputo-Di Meo).

MARCATORI: 6′ rig. Lodi, 91′ Ricciardo

NOTE: ammoniti Provazza, De Pace

Ritrova la vittoria l’Acireale dopo un periodo di appannamento, a discapito di un Lamezia Terme che perde l’ultimo scontro diretto stagionale e l’occasione di rilanciarsi verso una migliore posizione playoff.

Con Gentile a tornare titolare, e Amendola ancora tra gli 11 di partenza, non parte al meglio la gara dei gialloblù che dopo 5 minuti sono sotto nel punteggio per via del rigore di Lodi.

In pieno recupero il raddoppio dei padroni di casa con Ricciardo.

CRONACA

Primo tempo

5’ Rigore per l’Acireale. Lodi dal dischetto batte Gentile, che intuisce la traiettoria ma non arriva sulla conclusione.

10’ Buona manovra acese: Russo anticipa Amendola ma spara alto.

18’ Torrenti spedisce a lato un bel filtrante di Lodi.

29’ Haberkon tenta l’involata verso la porta avversaria ma viene messo a terra. L’arbitro decide di sanzionare con il giallo l’autore del fallo.

30’ Corapi di punizione impegna alla parata in due tempi D’Alterio.

32’ De Pace di testa manda alto da buona posizione.

42’ Provazza, servito da Haberkon, s’inserisce dalla sinistra in maniera molto pericolosa ma la sua conclusione è bloccata dal portiere.

Secondo tempo

2’ Clamorosa occasione per il Lamezia Terme, per pervenire al pareggio. Corner battuto da Corapi, sfonda di Miceli per il tiro di Umbaca ma il portiere avversario compie un autentico miracolo.

9’ Occasionissima per i gialloblu: Provazza non trova il tempo per il tiro e scarica su Da Dalt, cross del 33 per il colpo di testa di Tipaldi, che finisce beffardamente fuori di pochi centimetri.

14’ Tocco di mano in area di rigore da parte della difesa dell’Acireale, l’arbitro non assegna il rigore al Lamezia.

17’ Umbaca al volo dall’interno dell’areadi rigore, ma la ribattuta della difesa acese salva D’Alterio.

29’ Lamezia Terme sempre pericolosissima e vicina al pareggio: Haberkon ha un’ottima occasione ma la difesa chiude, sulla respinta Maimone manda a lato col piattone.

36’ Velenosa ripartenza lametina D’Alterio respinge il tentativo di Terranova.

45’ Su errore della difesa gialloblu, Ricciardo recupera palla e segna il 2-0.