Ultima stagione da giocatore in campo per Gennaro Porpora, il saluto della Promosport

Dopo aver indossato, tra le altre, le maglie delle 3 principali società calcistiche lametine appende le scarpette al chiodo Gennaro Porpora.

L’ultima società per cui è stato tesserato, la Promosport, lo descrive come «uno dei tasselli fondamentali della nostra grande famiglia, impeccabile in campo e fuori. Dal prossimo anno sarà “strano” non vederti più in campo e tu non potevi trovare parole più adatte per descrivere cosa ha rappresentato e rappresenta per te il calcio».

Nel messaggio di addio al calcio il difensore campano, ma ormai stabilmente lametino dove ha costruito la propria famiglia (recente la nascita del secondo figlio, Alessandro), non cela l’emozione :

“La mia grande voglia di continuare deve fare i conti con la realtà, purtroppo il tempo passa e quello non lo posso fermare. Ci tengo a ringraziare il presidente Angelo Folino Raso, mister Claudio Morelli e il prof Massimo Morelli per avermi dato la possibilità anche quest’anno – nonostante non fossi più un ragazzino – di far parte della splendida famiglia Promosport. Mi avete fatto sentire sempre un giocatore e un uomo importante. Voglio ringraziare i mie compagni di squadra, siete stati straordinari, grazie a voi posso smettere da vincente. Spero di essere stato un buon esempio per tutti.

Permettetemi di ringraziare tutta la mia famiglia, in particolare mio padre, ancora ricordo il giorno che mi chiamò mentre giocavo per strada e mi disse che mi aveva iscritto a scuola calcio, da quel momento mi ha dato la possibilità di iniziare questo viaggio magnifico. Mia moglie Francesca che mi ha sempre supportato e sopportato. Adesso – se devo essere sincero – ho un po’ di paura perché non so cosa faró dopo essermi dedicato per tutti questi anni solo ed esclusivamente al calcio, ma in qualche modo me la caverò come ho sempre fatto in quel rettangolo verde”.