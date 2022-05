Fine stagione con ambizioni di salto di categoria per più compagini sportive lametine, e relativi buoni auspici espressi dal primo cittadino Paolo Mascaro.

“Rivolgo, a nome dell’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme, un forte in bocca al lupo alla squadra di pallavolo della Raffaele Lamezia che domani, sabato 7 maggio, presso il Palasparti, disputerà la prima gara dei Play off per ottenere la meritata promozione in serie A3”, scrive il sindaco, “una gara che inorgoglisce la città intera, proiettando sin d’ora tutti noi sugli spalti per far arrivare ad ogni atleta la nostra fiducia in quella sana competitività che li ha condotti ad importanti risultati”.

“L’Amministrazione non può che sottolineare la passione, il senso di sacrificio e la caparbietà che ha contraddistinto ogni giocatore e la società intera, certa che tutti sapranno dare il meglio di sé stessi, perché a prevalere sarà la determinazione ed il valore di una squadra proiettata verso la vittoria” continua Mascaro, “il mondo dello sport cittadino si arricchisce, dunque, di un’altra importante sfida che segna la innata linfa sportiva che scorre nei lametini, testimoni di talento e capacità di coltivare i sogni trasformandoli in realtà. L’augurio di noi tutti è quello di arrivare ai traguardi più alti, certi che a tifare per i nostri atleti sarà una città intera”.