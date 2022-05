Chiude con una bella vittoria e record personale di 46 punti in regular season l’Ecosistem Lameziasoccer

ECOSISTEM LAMEZIASOCCER – SOCCER MONTALTO 7-2

Reti: 1T 02’33” Patamia 08’50” Caffarelli 15’23” Regner 2T 01’12” Salerno 02’06” 12’34” D’Amato 13’33” Gagliardi 17’52” Patamia 18’36” Metallo

Ecosistem Lameziasoccer: Pardal, Regner, D’Amato, Barbosa, Patamia, Zerbo, Mantuano, De Masi, Deodato, Caffarelli, Granato, Gagliardi. Allenatore: Bebo Carrozza

Soccer Montalto: Guerrero, Salerno, Peralta, Bisignano, Metallo, Casella, Murano, Abate, Frassia, De Luca. Allenatore: De Giovanni

Arbitri: Fabio Alfio Sfilio di Acireale e Andrea Salvatore Calì di Caltanissetta. Cronometro: Vitaliano Quattromani di Catanzaro

Chiude con una bella vittoria la regular season l’Ecosistem Lameziasoccer che rimanda battuta la formazione della Soccer Montalto nell’ultimo derby stagionale. Una vittoria con tre punti che consentono di chiudere a quota 46 la stagione, massimo punteggio delle tre disputate in serie B finora dalla formazione del presidente Francesco Manfredi con tanto di qualificazione play-off.

Ultima di campionato ma partita vera, con le due squadre che hanno onorato l’impegno producendo il massimo impegno per cercare di fare la partita ed arrivare al risultato. Molto più concreta e determinata la formazione di Bebo Carrozza, che in definitiva ha meritato il successo riuscendo a contenere gli ospiti che hanno utilizzato il quinto di movimento per tre quarti gara.

In gol non solo i soliti noti, Regner, Patamia e D’Amato ma sul tabellino sono finiti anche il giovane Gagliardi e Caffarelli oltre a tante altre occasioni e due pali. Dall’altra parte gol d’autore con Salerno e Metallo che hanno provato a mettere dentro altre marcature ma sono stati fermati da un pallo e dalle parate di Pardal e Zerbo.

Soddisfatto al termine della gara il presidente Francesco Manfredi: “Stagione iniziata e finita nel migliore dei modi. Siamo soddisfatti di aver centrato anche quest’anno i play-off che in precedenza non abbiamo potuto disputare per via del covid. Già sabato saremo impegnati con il primo turno ed aspettiamo tutti al Palasparti per essere tutti uniti a perseguire l’obiettivo prestigioso della categoria superiore”.

Pantera Orange che tornerà subito in campo, sabato prossimo, al Palasparti per affrontare la Pgs Luce Massina, quarta in classifica, mentre nell’altra semifinale si affronteranno Palermo e Casali del Manco.