Da domani comincia la post season con play off tutti da giocare per il Basketball Lamezia

Da domani comincia la post season con i tanto attesi play off tutti da giocare per il Basketball Lamezia.

La prima squadra che i lametini dovranno affrontare è la Cestistica Benevento, formazione classificatasi al quinto posto in Regular Season. Nonostante le fenici abbiano vinto entrambi gli scontri in campionato, in casa e in trasferta, i cinghiali campani sono sicuramente una formazione molto ostica, e gli uomini di coach Barilla dovranno mantenere la massima concentrazione per assicurarsi la vittoria.

La serie si disputa al meglio di 3 partite: la prima partita sarà di scena domani alle 19 al Palasparti di Lamezia Terme con ingresso gratuito, gara 2 si disputerà a Benevento giovedì alle 18.30, e un’eventuale gara 3 si disputerebbe nuovamente al Palasparti la domenica.

Formazioni che rispetto alle sfide precedenti hanno potenziato i propri roster. Da un lato il Basketball Lamezia ha acquistato dalla Dierre Reggio Calabria la guardia di origine croata Dmitrović Mladen e dall’altro la Cestistica Benevento ha acquisito il playmaker Andrea Murolo e l’ala piccola Marcello Parrillo, indisponibile per la prima partita per la positività al Covid. Tra le file campane spiccano sicuramente i nomi di Edvinas Alunderis e di Giuseppe Ordine, migliori realizzatori della squadra e giocatori che verranno sicuramente tenuti d’occhio dai rocciosi lunghi lametini.