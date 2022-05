Le ragazze della Viola Tennis & Sports volano alla fase nazionale della serie C

Le ragazze della serie C volano alla fase nazionale, terminando la fase a girone prime in classifica. Nel recupero della quarta giornata di campionato, la Viola Tennis & Sports composta da Beatrice Veltri, Sania Greco, Maria Teresa Del Re, Alessia Massimilla e Chiara Doria, capitanate dal Tecnico Nazionale Fabrizio Viola, nel campo di Siderno, travolge il TC Pharaon per 4-0 e, senza nemmeno una sconfitta, conferma la vetta della classifica.

La prima a scendere in campo è Beatrice Veltri (2.8) contro Linda Siclari (3.2). Le due giocatrici si incontrano per la tredicesima volta e la Veltri senza problemi si aggiudica il match col punteggio di 6-1 6-2.

Sania Greco (3.1), seconda singolarista, gioca un’ottima partita, forse la migliore del campionato, superando in due set Rita Gelsomino (3.3).

La giocatrice della Viola Tennis ha tenuto alta la concentrazione per tutto l’incontro, concedendo pochissimo alla sua forte avversaria e chiudendo la partita 6-4 7-6.

Il terzo punto arriva da Mariateresa Del Re (3.5), che gioca contro Patrizia Vilardi (4.3), vincendo 7-6 6-3. La Del Re inizia il match sottotono, ma sul 1-4 riesce a entrare in partita e con molta tenacia raggiunge il tie-break e porta a casa il primo set. Il secondo set è un crescendo della Lametina, che chiude la partita 6-3.

Anche il doppio, giocato da Veltri e Greco, contro Siclari e Gelsomino, finisce a favore della Viola Tennis, con il risultato di 4-6 6-3 10-8.

Ora la concentrazione deve restare alta, in attesa della fase nazionale, i cui play-off si terranno il 26 giugno e il 10 luglio.