L’Icierre Lamezia nella Poule Promozione di beach soccer lanciando anche l’Academy

L’Icierre Lamezia BS è una neonata società sportiva che parteciperà al campionato di serie A Poule Promozione di beach soccer.

“Un nuovo progetto, ambizioso, che punta a tenere alto l’onore della città lametina. Un’idea – esordisce il presidente Elio Pellegrino – che non si ferma alla partecipazione dei campionati, ma ad una vita di beach 365 giorni all’anno”.

Il massimo dirigente spiega che “vogliamo portare il nostro brand e quello dei nostri partner ai massimi livelli nazionali per poter permettere ai giovani di Lamezia e del suo comprensorio a potersi esprimere con i più grandi campioni di questa stupenda disciplina. Ecco perchè in contemporanea alla nostra presentazione lanciamo l’Academy, perchè il nostro è un progetto a medio lungo termine che vede il coinvolgimento di ragazzi e ragazze a partire dai 10 anni in su”.