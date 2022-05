Raffaele Lamezia sconfitta 3-1 dalla Pallavolo Bari al Palasparti

RAFFAELE LAMEZIA – M2G GREEN BARI 1-3

(25-23, 23-25, 21-25, 13-25)

Parte bene la Raffaele Lamezia, ma a conquistare gara 1 delle semifinali play off verso l’A3 è la Pallavolo Bari.

Dopo un buon guizzo iniziale, la M2G commette qualche errore di troppo contro un buon Lamezia sospinto dal pubblico di casa, e Palmeri chiude sul 25-23 in favore dei gialloblu.

Non si scompongono i biancorossi in una partita costantemente in equilibrio, e grazie ai buoni ingressi dalla panchina i ragazzi di mister Beppe Spinelli riescono ad impattare il match, con Grassano a mettere a terra il colpo vincente per il 23-25.

Partenza a razzo dei pugliesi nel terzo set con un parziale di 1-8, poi si rifà sotto la squadra di casa. I biancorossi soffrono nel finale fino all’errore dai nove metri di Palmeri che vale il 21-25.

Dominano il quarto ed ultimo set i biancorossi, con un muro a siglare il 13-25 per il 3-1 finale.

Gara 2 prevista domenica 15 al Palaflorio, con nell’altra semifinale Gioia del Colle vincente 3-1 contro Letojanni.