VIGOR 1919: Colosimo, Bubba (33’st Perri), Cittadino, Calomino, Gallo, Cossu, Foderaro, Sisca (1’st Calidonna), Scarpino, Giudice (40’st Scardamaglia), Ortolini (29’st Buccinà).

A disp.: Vecchio, Gibin, Leta, Nascardi.

All.: Perrone.

BORGIA: Cerra (3’st Colelli), Codamo, Filippone, Strangis (38’st Citraro), Mano, Scarfone, Sohna (29’st Narda), Sinopoli (39’st Formisano), Jateh, Pilo, Paparazzo (41’st Catanzaro).

A disp: Sestito, Nobile.

All. Fioretti.

ARBITRO: Sorrentino di Soverato

RETI: 11’ pt Scarpino, 20’pt Strangis, 32’pt Jateh, 45’pt Foderaro, 7’st Calidonna, 11’st Sohna, 13’st Scarpino, 49’st Scarpino

NOTE: spettatori 250 circa. Espulso al 50’st Nobile dalla panchina per proteste.

Ammoniti: Sohna, Buccinà, Perri

Angoli: 5-5. Rec: 4’pt, 7’st

Vittoria pirotecnica per la Vigor contro un Borgia bravo nel sfruttare le proprie armi migliori e le distrazioni avversarie, non tenendo però mai pienamente in mano il pallino della gara chiusa definitivamente dai padroni di casa solo in pieno recupero.

Biancoverdi che così tornano in testa solitari con 3 punti in più rispetto al Bivongi, prossimo avversario in trasferta ed in questo turno a riposo.

PRIMO TEMPO

3′ ripartenza su lancio di Cerra che favorisce Paparazzo dopo scambio con Jateh, conclusione a lato

9′ Giudice controlla non perfettamente in area e svirgola la conclusione davanti a Cerra

11′ cross di Giudice dalla destra e Scarpino al volo corregge in rete per il vantaggio locale

17′ cross di Sohna che accarezza la parte alta della traversa

20′ Strangis trova il jolly dalla distanza, pareggio del Borgia con palla che si infila sotto l’incrocio

32′ palla persa a centrocampo da Cossu, il Borgia lancia subito il veloce Jateh che si invola davanti a Colosimo e lo batte ribaltando il risultato

35′ Sinopoli prova dalla distanza, palla che rimbalza di poco a lato

36′ forcing in area della Vigor, su conclusione di Giudice si immola a salvare un difensore con azione che poi termina con girata di Foderaro fuori bersaglio

38′ Ortolini scivola al momento della conclusione dagli 11 metri mandando da solo in fallo laterale

45′ Foderaro riporta in parità la gara con una punizione forte e precisa sotto l’incrocio su cui Cerra non trova la parata

47′ Stranges pericoloso dal limite dell’area, Colosimo vola a deviare in corner

SECONDO TEMPO

7′ Vigor nuovamente in vantaggio: schema da corner, Foderaro crossa sul secondo palo dove Calidonna viene dimenticato dalla difesa ospite e deve solo depositare in rete di testa in diagonale

11′ Borgia che pareggia nuovamente la gara: momento di distrazione per la difesa della Vigor dopo che l’arbitro aveva ammonito mister e giocatore ospiti, ne approfitta Sohna che sigla il gol del 3-3 tutto solo davanti a Colosimo

13′ Colelli prima si supera nel deviare un tiro di Scarpino, proseguimento dell’azione e l’attaccante di casa trova la doppietta con un colpo di testa che carambola tra palo e portiere

17′ corner di Pilo direttamente in porta che Colosimo smanaccia ma non allontana, gli attaccanti ospiti non trovano il tap in con Cittadino a sbrogliare

20′ Pilo dai 25 metri, conclusione forte ed angolata che Colosimo neutralizza volando a deviare in corner

26′ Ortolini prova la conclusione di prima intenzione, palla che sbatte sulla parte interna del palo senza superare la linea di porta

49′ Scarpino chiude la contesa, con la tripletta personale, concretizzando una ripartenza propiziata da Foderaro, Subito dopo alterco tra le panchine, ne fa le spese Nobile che trova il rosso diretto

52′ applausi del pubblico per entrambe le squadre, con nella compagine allenata da mister Fioretti anche diversi lametini