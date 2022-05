Nuova Valle-Sambiase 1-5

Nuova Valle: Conte, Olivieri (12’ st Macrì), Ruggiero, Merenda, Tavano Floro, Coccoglioniti (44’ st Curcillo), Vitaliano, Tavano Francesco (12’ st Barbieri), Quinzi, Serratore, Grenci (7’ st Mazzotta). A disposizione:—. Allenatore Macrì

Sambiase (3-4-1-2): Simonetta (33’st’ De Sibio); Fortuna (20’ Perri), Miletta (1’st Chirico), Anello; Varrà, Marrello, Tallari, Russo (23’ st Cincotta); Angotti (1’ st Costa); Scarpino, Pellerino. A disposizione: Diop, Liparota. Allenatore: Paolo Gallo

Arbitro: Basile di Vibo Valentia

Marcatori: 26’ Russo (S), 32’ Russo (S), 39’ Angotti (S), 43’ Angotti (S), 58’ Vitaliano (NV), 81’ Costa (S)

Ammoniti: Anello (S), Merenda (NV), Tavano Francesco (NV), Quinzi (NV)

Il Sambiase vince a Vallefiorita e ipoteca la terza posizione, data anche la sconfitta del Parghelia che nel prossimo turno riposerà al pari dei giallorossi. Due doppiette di Russo e Angotti ed una rete di Costa permettono ai giallorossi di Gallo di imporsi 1-5.

Le dichiarazioni di mister Paolo Gallo a fine gara “Parto subito con il ringraziare i tifosi giunti anche oggi Vallefiorita, tifosi che nonostante le avverse condizioni meteo non ci hanno fatto mancare il loro sostegno. Ai ragazzi prima della partita ho detto di rispettare la loro presenza non sottovalutando l’impegno odierno perché con il campo reso pesante dalla pioggia avremmo soltanto potuto fare brutte figure. Invece siamo stati bravi ad approcciare subito la gara nella maniera giusta rispettando l’avversario ma dimostrando con i fatti la nostra superiorità. Ora ci aspetta una settimana di sosta forzata nella quale approfitteremo per prepararci al meglio al derby con la Vigor che, in caso di vittoria, potrebbe darci la possibilità di evitare la semifinale play-off”.