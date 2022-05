Preavviso per il bando di gestione degli impianti sportivi lametini che annuncia il passaggio dal Mepa

Definendo come “prossima la pubblicazione del bando per la gestione ed uso degli impianti sportivi comunali”, lo stesso si avvisa avverrà tramite Mepa seguendo «l’art.1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006,n. 296 e ss.mm. e ii, che ha sancito l’obbligatorietà dell’utilizzo del mercato elettronico ” per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario” per tutte le Amministrazioni».

Valutando così che «questa Amministrazione, pertanto, in ottemperanza alle disposizioni legislative, ricorre agli approvvigionamenti di beni e servizi a mezzo mercato elettronico» si valuta che «per poter partecipare al bando occorre richiedere l’abilitazione al MePA (Mercato elettronico della Pubblica amministrazione – strumento digitale messo a disposizione da Consip) e seguire l’apposita procedura presente sul portale sezione “registrati”, articolata nelle seguenti due fasi: registrazione di base che consente di ottenere un’utenza e di accedere ad una serie di contenuti informativi relativi ai cataloghi ed agli strumenti di acquisto; abilitazione che, a seguito di una validazione da parte di Consip, autorizza ad operare nel Mepa in qualità di punto ordinante o punto istruttore per le amministrazioni oppure in qualità di legale rappresentante o operatore delegato per i fornitori».

Si specifica che «presupposto essenziale è il possesso di firma digitale, indispensabile per garantire l’efficacia e la validità dei documenti sottoscritti e scambiati tra le parti, ai fini della conclusione dei relativi contratti di appalto» e che «la codifica Consip/MePA è la seguente:CPV92610000-0».

Il bando vero e proprio avverrà dopo, ed al momento si sa che avrà durata di almeno 5 anni l’affidamento e che varranno i criteri di qualità e prezzo dell’offerta, con ora la novità Mepa annunciata che potrebbe non trovare le società sportive locali pronte.