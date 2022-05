Cambio di sede per lo scontro al vertice del girone C di Prima Categoria tra Vigor 1919 e Bivongi Pazzano

Cambio di sede per lo scontro al vertice del girone C di Prima Categoria.

La Vigor 1919 comunica infatti lo spostamento della gara contro il Bivongi Pazzano, in programma domenica con inizio alle 15.30, che sarà disputata sul campo comunale “N. Muscolo” di Roccella Ionica.

Viste le numerosissime richieste, inoltre, è stato organizzato un pullman per la trasferta. Bisognerà prenotare il proprio posto entro e non oltre giovedì sera presso Game Times – Via Michelangelo n.15 al costo di 10 euro, con partenza alle 13 da Piazza della Repubblica. Il prezzo comprende solo la trasferta in pullman andata-ritorno. L’acquisto del biglietto per la partita potrà essere effettuato direttamente al botteghino dello stadio.