La Viola Tennis & Sports riparte con la Serie B maschile da Palermo

Domenica prenderà il via il campionato di serie B2 maschile e la Viola Tennis esordisce in trasferta, contro il TC Palermo. La formazione lametina, composta da 9 giocatori, conferma il capitano Fabrizio Viola (3.3), Giannicola Misasi (2.3 – ranking ATP 1839), Francisco Sinopoli (2.4 – 210 ITF), Francisco Bahamonde Nicastro (2.5 – già 344 ATP) e Guillermo Carry (2.6 – già 429 ATP). Inoltre rivedremo in campo Alberto Mercuri (3.2), che rientra dopo il grave infortunio al polso. La squadra si completa e si rafforza con i nuovi innesti: l’argentino Mariano Kestelboim (2.2 – ranking ATP 622), il brasiliano Fernando Romboli De Sousa (2.6 – ranking ATP 113), e il giovanissimo Osvaldo Iera (3.4).

Queste le parole del dirigente maestro Massimo Viola: “La squadra si è notevolmente potenziata e gli obiettivi sono ambiziosi, puntando ad un risultato migliore rispetto alla scorsa stagione, in cui siamo arrivati ad un passo dalla promozione in B1. Quindi speriamo quest’anno di poter avere la stessa opportunità, avendo qualche elemento in più e di conseguenza qualche carta in più da giocare. Comunque siamo ancora all’inizio, pertanto speriamo di confermare le aspettative man mano che andremo avanti.”

Le squadre con cui si confronterà la “R.Viola Tennis & Sports” sono tutte avversarie temibili: il TC Palermo (15maggio), il CT Vela Messina (22maggio), il CT De Guido Mesagne (29maggio), il New Tennis TDG (Torre del Greco – 2giugno), CT Mario Stasi Lecce (5giugno) e Outline Tennis School (Lecce – 19 giugno).