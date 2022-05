Nella sala Napolitano prima uscita pubblica per l’Icierre, neonata società di beach soccer che sarà una delle due lametine (l’altra sarà l’Ecosistem Lameziasoccer) che prenderà parte al prossimo campionato nazionale nel Poule Promozione.

Primo impegno dal 3 al 5 giugno a Pescara (le altre tappe saranno Cirò dall’8 al 10 luglio e Viareggio dal 14 al 16 luglio), con allenamenti già partiti presso il campo del B Club, cercando di arrivare tra le prime 4 che ad agosto a Cagliari lotteranno per il salto nella categoria superiore, il Poule Scudetto. Il tecnico Walter Pellegrino non nasconde infatti le ambizioni societarie, rimarcando però come «oltre alla prima squadra stiamo lavorando anche sul futuro settore giovanile, riavvicinare Lamezia Terme a questo sport estivo, sperando di poter ripagare i sacrifici che noi tutti facciamo».

Se la rosa comprenderà giocatori lametini con già alle spalle questi campionati, in porta un elemento di esperienza come Tony Piazza, che durante l’anno è impegnato proprio nel formare giovani nuovi numeri 1: «cerchiamo di portare avanti questa disciplina, perché allenarsi sulla sabbia aiuta sia l’aspetto fisico che quello tecnico, e la crescita paga».

L’assessore allo sport Luisa Vaccaro saluta il nuovo soggetto sportivo sperando che «già dalle prossime stagioni sportive si possa avere il vostro sport sul nostro tratto di spiaggia. Con il progetto Academy l’obiettivo è però quello di non limitare le attività alla sola estate ma allungare il periodo di allenamenti».

Il presidente del consiglio comunale, Giancarlo Nicotera, elogia «i gesti tecnici di questo sport, che regalano uno spettacolo ed hanno un fascino speciale» ma anche «la nuova società che ha voluto ripartire e spendersi per il bene della città, con la quale stiamo concorrendo in tantissimi campi per eccellere».

L’occasione di portare in giro per l’Italia il nome di Lamezia Terme viene sottolineato anche dal sindaco Paolo Mascaro, che invita «a non porsi limiti sulle ambizioni, seguendo amore e passione si possono raggiungere i migliori traguardi che siano sportivi o organizzativi».