“Uscita di playoff un’appendice dolorosa ad una stagione ricca di successo sportivamente e umanamente”

Terminata in 2 gare l’avventura nei playoff verso la serie B, il Basketball Lamezia traccia un bilancio più che positivo della propria stagione in serie C Gold nel girone campano, cui hanno partecipato anche due compagini calabresi.

«Finisce la nostra avventura. Usciamo da questi playoff dopo aver disputato un campionato che ci ha visto tra le squadre protagoniste, superando tutte le più rosee aspettative. Oggi a fine partita il tabellone luminoso segnava il risultato di 78 a 50 per la squadra di casa, la Cestistica Benevento a cui vanno i nostri complimenti e un sincero in bocca al lupo per il proseguio dei playoff, ma è semplicemente un’appendice dolorosa ad una stagione ricca di successo sportivamente e umanamente», commenta la società.

Il Basketball Lamezia conclusa la propria avventura tiene a ringraziare «pubblicamente tutti i componenti lo staff Tecnico con coach Barilla , Alfredo , Francesco , Alessandro, Serafino e Roberto, lo staff medico con Franco e Patrizia e i giocatori, Rodrigo, Alete, Alessandro, Lucian , Stefan, Federico, Mladen, Francesco, Emanuel, Marco, Giuseppe, Diego, tutto il pubblico che l’ha sempre sostenuta Ripartiremo più grandi e più forti di prima. Forza Fenici».