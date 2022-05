Da stasera al via le iscrizioni per Panoramica di Primavera prevista il 22 maggio

Lunedì alle 18, nella sala del Chiostro Caffè Letterario, si terrà la conferenza stampa di presentazione della 4 new edition della Panoramica di Primavera, organizzata per il 22 maggio dall’associazione sportivo-dilettantistica “Nicholas Green” insieme all’Associazione Nazionale Polizia di Stato (ANPS), patrocinata dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Interverranno alla conferenza stampa: il presidente regionale FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera) Vincenzo Caira, il presidente regionale dell’Ente Promozione allo Sport Libertas Sport Santino Mineo, Caterina Bortolusso già presidente onoraria dell’Unvs (Unione nazionale Veterani dello Sport) sezione Falerna Marina, il presidente regionale della Società Italiana di Promozione della Salute Giuseppe Furgiuele, il presidente dell’associazione “Lo sceriffo del campo” Battista Muraca, il presidente dell’Asd “Nicholas Green” Pietro Gatto”, il presidente della sezione lametina dell’Anps Gennaro Pileggi, l’assessore allo sport Luisa Vaccaro, il sindaco Paolo Mascaro.

L’edizione 2022 della Panoramica, che torna alla sua storica collocazione primaverile dopo lo slittamento in autunno nel 2021 causa restrizioni collegate all’emergenza sanitaria, è dedicata al ricordo dei coniugi Salvatore Aversa e Lucia Precenzano, nel trentesimo anniversario del loro assassinio. Sarà presente in conferenza stampa il sovrintendente Walter Aversa. Con l’occasione si vuole valorizzare ancora di più il valore sociale della pratica sportiva come strumento di crescita personale e collettiva, di recupero alla vita sociale, di rispetto delle regole e degli altri, “palestra” di cittadinanza e democrazia.

Da stasera, fino a sabato prossimo, tutte le sere sarà allestito un gazebo sull’isola pedonale di Corso Giovanni Nicotera dove potranno iscriversi i partecipanti alla gara non competitiva. Anche quest’anno previsti numerosi premi per le diverse categorie professionali partecipanti (architetti, avvocati, commercialisti, commercianti, operatori sanitari, giornalisti, impiegati, ingegneri…), sport walking e camminata a passo libero. Il contributo all’iscrizione è pari a 10 euro, 5 euro per i partecipanti under 14, con consegna pacco gara e maglietta ricordo.