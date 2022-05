Promosport domani a Locri per la Supercoppa regionale

Ultimo allenamento stagionale per la Promosport, che dopo il salto in Eccellenza guadagnato dominando il girone A di Promozione domani disputeranno l’ultima fatica dell’anno agonistico.

I bianco azzurri sono attesi a Locri in occasione della Supercoppa della Regione dove incontreranno i padroni di casa, vincitori del campionato di Eccellenza, ed il Brancaleone, che invece ha trionfato nel girone B di Promozione.

Per l’occasione è intervenuto il centrocampista bianco azzurro Davide Scozzafava: «domani ci aspetta l’ ultimo atto di una stagione esaltante. In questa competizione si affronteranno tre squadre che hanno prevalso nei rispettivi campionati. Noi cercheremo come sempre di dare il massimo per raggiungere l’obiettivo, consapevoli di affrontare avversari molto temibili. Al di là del risultato prenderemo parte ad una bellissima manifestazione dove vince lo sport».