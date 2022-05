Seconda categoria

Biancoverdi Raffaele promossi in Prima Categoria tramite play off

Pareggiando per 1-1 al “Gianni Renda” contro il Pianopoli salto di categoria in virtù della migliore posizione in campionato

Mentre Vigor 1919 e Sambiase lotteranno fino all’ultimo per il salto di categoria, diretto o tramite play off, la Prima Categoria accoglie un’altra compagine lametina da questo pomeriggio. I Biancoverdi Raffaele pareggiando per 1-1 al “Gianni Renda” contro il Pianopoli vincono infatti i play off del proprio girone di Seconda Categoria. Gara decisa ai supplementari: Caccamo porta in vantaggio la compagine lametina al 100, Kabli pareggia 5 minuti dopo, ma alla fine a valere è la migliore posizione finale dei biancoverdi (secondi) che così possono dedicare il successo a mister Perri.