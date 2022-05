BIVONGI PAZZANO: Fuda, De Luca, De Masi, Coniglio A (19’st Saadoui), Coniglio G (16’st Arkaah), Franco, Saraco, Calabrese, Carabetta (9’st Bangura), Riggio (42’st Taverniti), Panaja (39’st Manno).

All. Leotta.

VIGOR 1919: Colosimo (1’st Vecchio), Rizzuto, Cittadino, Calomino, Gallo, Cossu (23’st Scarpino), Foderaro, Calidonna (10’st Leta), Ortolini, Giudice (1’st Perri), Buccinà.

All.: Perrone.

ARBITRO: Navarino di Taurianova

RETI: 5’ pt Calabrese. 25’pt Panaja, 8’st Panaja, 22’st Foderaro (rig), 38’st Panaja

NOTE: Ammoniti: Carabetta, De Luca, Cossu, Fuda

Angoli: 2-14. Rec: 2’pt, 5’st

Un solido e cinico Bivongi fa suo lo scontro diretto al vertice contro la Vigor 1919, con i biancoverdi che così vengono raggiunti in vetta invece che allungare sulla diretta concorrente (in caso di parità di punti a fine campionato la Promozione passerà da uno spareggio in campo neutro).

Protagonista a Roccella è Panaja, autore di una tripletta, con la difesa di mister Perrone a recriminare per le amnesie del primo tempo, con una gara che riaperta in parte dal rigore realizzato da Foderaro in un breve tempo vede passare dal potenziale 3-2 al 4-1 finale.

Biancoverdi che nel prossimo turno dovranno ospitare il Sambiase, terza forza del torneo attardata di 4 punti, mentre il Bivongi andrà a far visita al Prasar.

PRIMO TEMPO

2′ Ortolini trova il tiro che una deviazione rende insidioso per Fuda che alza sopra la traversa. Sul corner successivo portiere decisivo a chiudere su Rizzuto

5′ padroni di casa in vantaggio con Calabrese, rapido nel girare a rete un assist di Franco libero da marcature

8′ Riggio ha una ghiotta occasione dall’altezza del dischetto, ma calcia fuori dallo specchio, replicando poco dopo

12′ Foderaro servito da Ortolini supera il portiere, ma la rete viene annullata per fuorigioco

16′ Buccinà si libera bene sulla linea di fondo, scarico per Foderaro che calcia però sopra l’incrocio opposto

20′ Panaja prova a cercare l’angolo opposto, palla che rimbalza a lato

25′ Panaja ribadisce in rete la corta respinta di Colosimo su tiro di Riggio

33′ Buccinà prova la percussione centrale, tiro facile preda di Fuda

34′ Ortoni difende bene palla a centrocampo e si invola verso la difesa, l’azione personale termina però con una conclusione sopra il montante

46′ Foderaro testa i riflessi di Fuda che con la punta delle dita si salva in angolo

SECONDO TEMPO

1′ doppio cambio per la Vigor, con Perri che prende il posto di Giudice e Vecchio di Colosimo come secondo under

8′ palla persa della Vigor a metà campo, Panaja si invola, supera Rizzutto in area che evita di commettere fallo e trova la doppietta personale

21′ tentativo di assist di Buccinà deviata con un braccio da De Masi, per l’arbitro ci sono gli estremi del calcio di rigore che Foderaro realizza spiazzando Fuda. Vigor che trova coraggio e si sbilancia con l’ingresso di Scarpino per Cossu

25′ calcio d’angolo tagliato di Leta, sul secondo palo Rizzuto devia di destro ma solo a fondo campo

28′ Leta nasconde la palla a Bangura, tiro di prima intenzione che Fuda alza sopra la traversa

30′ tiro teso di Leta da fuori area, Scarpino con la punta del piede non trova il tap in vincente

34′ lancio lungo di Gallo per Scarpino che si invola davanti a Fuda sfruttando un liscio di Riggio, ma davanti a Fuda non trova il tempo della conclusione

36′ contropiede per i padroni di casa con Saadoui che mette Bangura davanti a Vecchio, il portiere chiude in uscita e poi subisce fallo

38′ ancora Panaja in rete, con tripletta che chiude la gara su un tiro non trattenuto dal portiere

44′ Taverniti spara sopra la traversa

46′ Vigor che rischia ad ogni ripartenza, Vecchio ci mette una pezza sul tentativo di Bangura