Ai Campionati Italiani Under 14 il Circolo Scherma Lametino con 9 giovani atleti non troppo fortunati

Si sono svolti a Riccione i Campionati Italiani Under 14 e il Circolo Scherma Lametino ha partecipato con ben 9 giovani atleti.

Ottima prestazione da parte di tutti i ragazzi che si sono contraddistinti nelle varie categorie sia a livello tecnico che caratteriale. Per alcuni di loro è stata la prima esperienza e l’emozione si è fatta sentire nei momenti più decisivi. Per altri invece la sfortuna l’ha fatta da padrona.

Infatti costretto al ritiro sono stati Anna Fiaschi, contusione al polso destro, Alessio Piraina uno stiramento al polpaccio sinstrio costretto al ritiro sul 9 pari.

Ottima prestazione e di conseguenza anche il risultato è stato da parte di Angelo Chirumbolo che si è classificato al 11^ posto nella classifica finale mancando l’accesso al tabellone dei quarti.

Anche Rossella Zaffina, alla sua prima esperienza ai campionati Italiani, ha ottenuto uno splendido risultato vincendo il primo assalto per il tabellone dei 32 per 15/14 dimostrando una grande freddezza e lucidità soprattutto nella fase finale dell’ assalto che la vedeva in svantaggio per 14 a 13, ribaltando così il risultato. Purtroppo per il turno successivo ha perso per 15/6 contro la più quotata della gara.

Tutto lo staff del Circolo è molto soddisfatto dei risultati ottenuti e soprattutto del livello tecnico raggiunto dei ragazzi nonostante le difficoltà dovute alla location in cui ci stiamo allenando.

Con l’occasione si ringrazia le società che ospitano al Palazzetto dello Sport di Lamezia Terme e che ci permettono di allenarci creando anche a loro un po’ di disagio.

Grande soddisfazione dei Maestri Costanzo Giuseppe, e degli Istruttori Nazionali Alessandra Lucchino e Ignazio Consoli che rimangono ottimisti per il prossimo anno e soprattutto per un miglioramento di tutti gli allievi.

Foto 3 di 3





Questi i risultati:

MASCHIETTI Sciabola Maschile:

46^ Sirianni Michele

64^ Mercuri Antonio

BAMBINE Sciabola Femminile:

41^ Fiaschi Anna

GIOVANISSIMI Sciabola Maschile:

59^ Gigliotti Simone

RAGAZZE Sciabola Femminile:

26^ Zaffina Rossella

RAGAZZI Sciabola Maschile:

11^ Chirumbolo Angelo

ALLIEVI Sciabola Maschile:

34^ Piraina Alessio

48^ Viola Luca

57^ Fiaschi Mattia

FUORI PEDANA

Gloria Davoli è stata premiata con la medaglia d’oro dalla Federazione Italiana Scherma con il premio incentivazione allo studio per il conseguimento del diploma di licenzia media con 10 lode e per i risultati conseguiti.