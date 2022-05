Si chiude con il risultato di 4-2 per la squadra lametina la prima giornata della Serie B2 maschile del 2022. Così come nella stagione 2021, la Viola Tennis & Sports gioca le prime partite contro il TC Palermo, di nuovo in trasferta. E così come l’anno scorso l’esordio è vincente.

I primi match vedono affrontarsi, nel campo 1, Francesco Mineo (2.5) contro Francisco Bahamonde Nicastro (2.5) e, nel campo 2, Gabriele Freni (2.8) contro Fernando Romboli De Souza (2.6). È Fernando Romboli a portare a casa il primo punto, travolgendo in meno di un’ora il giocatore di casa, con un netto 6-0, 6-0.

Foto 3 di 3





Il secondo punto per la Viola Tennis arriva da Bahamonde, che vince in due set, concedendo solo 2 game a Mineo, con il risultato finale di 6-2, 6-0.

Il terzo incontro, il singolare più combattuto della giornata, è stato giocato da Riccardo Surano (3.1) e Alberto Mercuri (3.2). Il primo set va al Palermitano, che vince 6-4; Mercuri si aggiudica il secondo set 6-2, ristabilendo l’equilibrio. Nel terzo set Surano si porta sul 5-2 e Mercuri prova la rimonta, portandosi sul 5-4, ma senza riuscire a completare il recupero, cedendo il servizio. Surano chiude il set 6-4 e regala il primo punto alla sua squadra.

Nel frattempo la Viola Tennis si era portata sul 3-0, grazie al match vinto facilmente da Mariano Kestelboim (2.2) su Pietro Marino (2.2) con il punteggio di 6-0, 6-2.

La vittoria arriva nei doppi. Con 3 incontri vinti e uno perso, la Viola Tennis affronta i doppi schierando Bahamonde Nicastro in coppia con Kestelboim e Romboli De Souza con Mercuri. I primi vincono agevolmente il match 6-1, 6-0 contro Mineo e Marino, conquistando il punto numero 4 per la squadra lametina e quindi la vittoria. La coppia Romboli/Mercuri perde solo al tie-break, sostitutivo del terzo set, per 11 punti a 9, dopo aver vinto il primo set 6 giochi a 1 e aver perso il secondo set 6-4 contro Surano/Valentino.

La giornata si chiude 4-2 a favore della squadra di Lamezia Terme. La seconda giornata sarà il 22 maggio e la Viola Tennis ospiterà il CT Vela Messina, che in questa prima giornata in casa ha battuto 4-2 il CT “De Guido” Mesagne