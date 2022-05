Tutto pronto per la quarta new edition della “Panoramica di Primavera”, in programma domenica. Chiuse questa notte le iscrizioni per i tesserati e la gara agonistica, sarà possibile fino a domenica mattina iscriversi per partecipare al percorso non competitivo: appassionati, famiglie, bambini, tutti coloro che vorranno trascorrere una mattinata all’insegna dello sport e del benessere, correndo o passeggiando, percorrendo lo storico itinerario della Panoramica che dal Corso Numistrano arriva fino al Castello Normanno – Svevo e alla collina di Magolà.

Per tutti coloro – bambini, famiglie, appassionati, categorie professionali – che vorranno partecipare alla gara non competitiva, sarà ancora possibile iscriversi al gazebo sull’isola pedonale di Corso Giovanni Nicotera questa sera dalle 17 in poi, domani sabato tutta la giornata e domenica mattina fino alle 9 presso la segreteria della gara su Corso Numistrano.

Numerose le realtà coinvolte per garantire assistenza sanitaria e il rispetto delle procedure di safety e security, al fine di assicurare un percorso all’insegna della sicurezza: : Anps (Associazione Nazionale Polizia di Stato), AISA (Associazione Italiana, Sicurezza, Ambiente), Fare Ambiente Movimento Ecologico Europeo, Radio Club Lamezia C.B., la Croce Rossa Italiana di Lamezia Terme , il Centro So.San “Lamezia – Valle Del Savuto”, Agesci Lamezia Terme 1, lo studio cardiologico della dottoressa Rosamaria Montesanti.

A tutti gli operatori e volontari coinvolti va sin da ora il ringraziamento dell’organizzazione, insieme a tutte le associazioni coinvolte a vario titolo nella manifestazione: la Società Italiana di Promozione della Salute, l’associazione “Lo sceriffo del campo”, Avis Comunale Lamezia Terme, Lucky Friends, Aido Intercomunale “Letizia Senese”, Lions Club Lamezia-Valle del Savuto, Associazione “Per te”, Calabria Cardioprotetta, Chiostro Caffè Letterario.

La Panoramica di Primavera è organizzata dall’associazione sportivo – dilettantistica “Nicholas Green” insieme all’Associazione Nazionale Polizia di Stato, con il patrocinio della Federazione Italiana di Atletica Leggera, del Centro Sportivo Nazionale Libertas in collaborazione con Violetta Club e l’Unione Nazionale Veterani dello Sport (UNVS).

Si parte alle 9 con la gara preatletica per i più piccoli della scuola dell’infanzia per proseguire con le gare promozionali delle categorie esordienti, ragazzi, cadetti. Alle 9.45 verranno ricordati Salvatore Aversa e Lucia Precenzano, cui è dedicata la Panoramica di quest’anno, con la deposizione di un cuscino davanti alla lapide su corso Numistrano, con sottofondo musicale del silenzio militare italiano, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni civili e militari.

Alle 10.15 partirà la “10 chilometri” per agonisti e non agonisti, corridori e camminatori, secondo il percorso tradizionale, con più “punti acqua” durante il percorso e ristoro all’arrivo.

La Panoramica di Primavera 2022 sarà prova di Campionato Regionale Di Società (CdS) Fidal e Master di Corsa su Strada; Campionato Nazionale Libertas Sport categorie Master di Corsa su Strada; Campionato Regionale Unione Nazionale Veterani dello Sport (UNVS) categorie Master di Corsa su Strada; gara non competitiva per non tesserati appartenenti a diverse categorie professionali, sport walking e camminata a passo libero.