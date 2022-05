Under 19 del Lamezia Terme sconfitta nettamente in casa del Santa Maria, fine corsa play off

POLISPORTIVA SANTA MARIA: Fezza, Marchesano, Pignata, D’Auria (16’ st De Cono), Sessa, Viterale (6’ st Magno), Morlando (23’ st Di Luccia), Ventura (7’ st Pellegrino), Katsioulas, Di Pasquale (25’ st Guariglia), De Mattia. A disp.: Vicinanza, Martorelli, Cera, Rescigno. All.: Quintiero.

FC LAMEZIA TERME: Catanzaro, Gridà, Costanzo, Zicarelli, Critelli, De Fazio, Vaccaro, Villani (22’ st Garofalo), Arzente, Candiloro (1’ st Condello), Fascetti (27’ st Speranza). All.: Scardamaglia

ARBITRO: Bruno Tierno di Sala Consilina (Pone-Cafisi)

RETI: 4’ pt, 15’ pt e 33’ pt De Mattia, 22’ pt Vaccaro, 40’ pt Sessa, 10’ st Katsioulas, 23’ st Magno, 42’ st De Cono su rig.,

NOTE: 43’ pt espulso Vaccaro per doppia ammonizione. Ammoniti: Di Pasquale, Guariglia, Condello, Costanzo. Angoli: 3-2.

Si ferma al primo turno la corsa play off dell’under 19 del Lamezia Terme, sconfitta nettamente in casa del Santa Maria in una gara già segnata nella prima frazione di gioco.

Dopo la doppietta di De Mattia nel primo quarto d’ora, Vaccaro al 22′ dimezzava lo svantaggio, che tornava però ad essere di due lunghezze prima dell’intervallo quando il giocatore lametino trovava anche la seconda ammonizione e quindi la via anticipata degli spogliatoi.

Nella ripresa gioco facile così per i ragazzi di mister Quintiero, che mettevano a segno altre 3 reti per il 7-1 finale.

Una goleada giallorossa che porta direttamente in finale playoff contro la Gelbison in programma mercoledì 25 maggio alle 16 allo stadio “Carrano”.