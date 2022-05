Ultimi preparativi per la quarta new edition della “Panoramica di Primavera”, vari i premi previsti

Ultimi preparativi per la quarta new edition della “Panoramica di Primavera”, organizzata dall’associazione sportivo-dilettantistica “Nicholas Green” insieme all’Associazione Nazionale Polizia di Stato (ANPS), al via domani con ritrovo di giuria e partecipanti a partire dalle 8 su Corso Numistrano.

Alle 9, prevista la gara preatletica e promozionale, dai bambini della scuola dell’infanzia ai cadetti: 50 metri per i bambini della scuola dell’infanzia, 200 metri per gli esordienti 8 m/f (nati 2015,2016, 2017), 300 metri per gli esordienti 8 M/F (nati 2013 e 2014), 400 metri per gli esordienti 10 M/F (nati 2011 e 2012), 1000 metri per i ragazzi e cadetti (nati dal 2007 al 2010).

Alle 9.45 verranno ricordati Salvatore Aversa e Lucia Precenzano, cui è dedicata la Panoramica di quest’anno, con la deposizione di un cuscino davanti alla lapide su corso Numistrano, con sottofondo musicale del silenzio militare italiano, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni civili e militari.

Alle 10.15 partirà la 10km che è prova di campionato agonistico della Federazione Italiana di Atletica Leggera per allievi, juniores, assoluti, masters tesserati Fidal, Libertas, Runcard e altri enti di promozione sportiva. Parteciperanno anche, come gara non competitiva, i non tesserati appartenenti alle diverse categorie professionali, famiglie, appassionati di camminata e corsa.

Saranno esposte su Corso Numistrano alcune foto che raccontano la storica manifestazione podistica lametina negli anni.

I primi due premi interforze all’arrivo (maschile e femminile) saranno intitolati rispettivamente a Salvatore Aversa e Lucia Precenzano. Trofeo Mario Gatto per il primo assoluto all’arrivo, trofeo Orazio Di Marzio per la prima assoluta all’arrivo. Trofeo Alfredo Dignitoso per il primo master maschile all’arrivo, trofeo Letizia Senese per la prima master femminile all’arrivo.

Premi per: i primi tre classificati della prova campionato di società Fidal (maschile/femminile, allievi e juniores); i primi tre classificati della prova del Campionato Nazionale Libertas Master maschile/femminile e maglia di campione Interregionale; i primi tre classificati alla prova del campionato Interregionale Unione Nazionale Veterani dello sport Master; riconoscimento con coppa simbolica per i primi 3 all’arrivo delle categorie professionali m/f della gara non competitiva: polizia locale, polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, esercito italiano, polizia penitenziaria, architetti, artigiani, assicurativi, avvocati, bancari, commercialisti, commercianti, disoccupati, farmacisti, giornalisti, infermieri, ingegneri, medici, lamezia multiservizi, notai, palestre tutte, pensionati, pubblica amministrazione, associazione ens, imprenditori, sport walking e camminata passo libero.

Premi per le prime cinque scuole più numerose scuole donati dall’Associazione “Lo Sceriffo del Campo”. A tutti i partecipanti maglia e medaglia ricordo.

Previsti punti acqua al quarto e ottavo chilometro e ristoro all’arrivo. Per i non tesserati che partecipano alla gara non competitiva, correndo o passeggiando, è possibile iscriversi anche domani mattina alla segreteria allestita su Corso Numistrano ritirando il pettorale o per tutta la giornata di oggi sul gazebo allestito sull’isola pedonale di Corso Giovanni Nicotera.