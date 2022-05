Blue Foxes di Curinga batte 3-1 la Sporting Magna Graecia di Catanzaro

Seconda giornata dei play off di Prima Divisione di volley maschile tra la Blue Foxes di Curinga e la Sporting Magna Graecia di Catanzaro.

Inizio in salita per i curinghesi, in svantaggio 3-6, che trovano poi la giusta reazione guidati da Mafrica e conquistano il primo set per 25/23.

Secondo set sulla falsa riga del primo, combattuto punto su punto, ma è il Catanzaro a vincere il parziale per 25/19.

Nel terzo set avvio migliore per i padroni di casa (7/2), gli ospiti non ricuciono il gap ed il parziale si chiude sul 25/18 per la Blue Foxes.

Quarto set combattuto, Catanzaro rimane aggrappato alla gara e lo strappo decisivo per i padroni di casa arriva quando dal 18/16 si chiude set e partita sul 25-21.

Secondo vittoria in due incontri così per la squadra di Curinga.